Paulucci dispara contra los árbitros Loreto Toloza y Fernando Véjar: “Si eres perjudicado de esa manera es casi imposible ganar”

El técnico de Universidad Católica, Cristian Paulucci, criticó con dureza el arbitraje del partido que perdieron por 3-2 ante Palestino. Cuatro días después de la derrota, el argentino, que no suele hablar de los réferis, destrozó la labor del juez principal Fernando Véjar, pero sobre todo la de su asistente Loreto Toloza, quien cometió errores graves el domingo.

“No me gusta hablar, no lo hice el otro día, solo hablé de que no hicimos un buen partido y que fuimos superados, pero ahora sí quiero hacer un párrafo aparte y hablar de los árbitros, porque nos perjudicaron”, comenzó diciendo el DT del tetracampeón del fútbol chileno, en conferencia de prensa.

El Flaco enumeró los fallos del cuerpo arbitral, especialmente, los de la asistente Loreto Toloza. “El segundo gol de Palestino nace de un lateral claro para nosotros y nos convierten. En el penal de Zampedri, la jueza de línea solo está para ver si se adelanta el arquero, tiene una sola función, cumpla una sola tarea. El arquero de Palestino no tenía ningún pie sobre la línea y siguió. Si no le avisan desde el VAR, nosotros errábamos el penal”, fustigó.

Luego apuntó a la labor del cuestionado Fernando Véjar, quien recurrentemente se ha visto envuelto en polémicas referiles debido a sus decisiones. “La mano que hace Farías es alevosa. Le pega en las dos manos y el árbitro lo ve. No sé si le avisan del VAR o él no va a revisar nada. Entonces, fuimos perjudicados”, acusó.

“Insisto, no hicimos un buen partido, pero si eres perjudicado de esa manera es casi imposible ganar un juego. Lo vuelvo a repetir: hasta los 30 ó 35 minutos habíamos jugado como Católica y habíamos hecho un buen partido y merecimos ir ganando por uno o dos goles, pero después no pudimos convertir y se nos hizo cuesta arriba todo”, lamentó.

Tanto Véjar como Toloza tuvieron una deficiente labor en La Cisterna, que influyó en la primera derrota de los cruzados en el Torneo Nacional. Sin embargo, pese a los errores arbitrales, la UC mostró un pésimo rendimiento individual y colectivo. Además, fue superada en todas las facetas por el cuadro dirigido por Gustavo Costas, especialmente, en el aspecto físico, lo que genera preocupación en San Carlos de Apoquindo.

En tanto, sobre el Superclásico que protagonizarán Colo Colo y Universidad de Chile, en el estadio Monumental, este domingo al mediodía, Paulucci fue claro y directo: “Ni lo miro. A mí lo único que me preocupa es mi equipo y el próximo rival. El resto que suceda, todo tiene que fluir. Nosotros miramos 500 partidos a la semana, pero sólo me preocupa que mi equipo funcione”, sentenció.