Paulucci: “Estos empates no son porque estamos jugando espantosamente mal, son porque no pudimos convertir”

Cristian Paulucci, ayudante de Ariel Holan, evita dramatizar con el mal momento de Universidad Católica, que suma cuatro empates consecutivos en el Torneo Nacional. Pese a que los cruzados han mostrado un pobre nivel físico y futbolístico, salvo en el primer tiempo ante la U, el argentino señala que el problema es que no han podido convertir las situaciones generadas.

“Si miramos que no podemos ganar, eso nos llena de preocupación, pero en realidad el balance del primer tiempo en donde ellos tuvieron chances más claras que nosotros. En la tenencia fuimos superiores. Busamos vía interna, por las bandas, y en el segundo tiempo fuimos superiores, más allá de que Wanderers se queda con uno menos y eso provoca que a veces no puedas entrar. Tuvimos cinco o seis ocasiones claras y no pudimos marcar muchos goles. Eso causa preocupación”, sostuvo.

Respecto a la baja intensidad que ha mostrado el bicampeón, comparado con meses anteriores, el transandino descarta que están por debajo del resto de los equipos. “Desde lo físico están todos los equipos en las mismas condiciones. Jugamos seis partidos en Copa Libertadores y los mismos en Copa Sudamericana. Por supuesto que hay cansancio, pero estamos en igualdad de condiciones”, dijo.

“Veo todos los partidos y no veo equipos que vuelen. ¿O ustedes ven equipos que vuelen y nosotros no corremos?. El torneo está así. A todos los equipos se les caen jugadores, porque el jugador sudamericano no está acostumbrado a este nivel de competencia, de jugar cada tres días, es imposible. O mejor dicho, en otros lugares lo hacen, pero nosotros por falta de costumbre estamos sufriendo un poco más. Jugar un torneo cada tres días a mis 47 años es algo que nunca lo había vivido”, señaló.

“No hay que perder el horizonte ni volverse locos. Estos empates no son porque estamos jugando espantosamente mal, son porque no pudimos convertir. Hoy tuvimos cinco o seis situaciones muy claras, donde el arquero tapó dos, otra fue palo. No hay que dramatizar, hay que seguir buscando”, agregó.

El entrenador valora que la UC siga puntera, lo que debería llamar a la calma, según él: “No veo por qué desesperarnos, veo una regularidad. Si hubiera cuatro o cinco equipos que juegan por arriba de lo que juega Catolica sería precupante. Esto es así porque hay un cansancio generalizado y los equipos lo están sintiendo. Tampoco digo que no sea para preocuparse, pero si nosotros nos entramos a preocupar, qué queda para los otros”.

Respecto de la fea lesión que sufrió José Pedro Fuenzalida en el tobillo izquierdo, el diagnóstico preliminar indica que se trata de un esguince grado dos. “Lo de José Pedro aparentemente es el tobillo y el área médica evaluará el grado de esguince si es que lo tiene. En cuanto a los otros jugadores, en este calendario que tenemos van a ir sucediendo cosas, no solo a Católica, sino que a todos los equipos. Lo que hoy fue positivo, más allá de lo negativo del Chapa, es que jugaron Montes y Tapia y, sobre todo, Tapia lo hizo excelentemente bien”, cerró Paulucci.