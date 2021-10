Pellegrini: “Al final de temporada veremos qué puntos logramos y si llegamos a puestos europeos”

Betis volverá a la acción en La Liga. Semana apretada, en la que cumplirá tres duelos cuando se mida este domingo al Rayo Vallecano a las 13:30 de Chile, tras vencer a Alavés y empatar con Leverkusen.

“Los partidos no son nunca iguales. Contra el Bayer no empezamos con la intensidad que se necesita. Las cosas no se repiten. Hay que asimilarlo todo para superar mañana al Rayo”, dijo el técnico Manuel Pellegrini en la previa del duelo ante el cuadro de Vallecas.

Incluso, El Ingeniero ahondó en el punto, ya que “los partidos no pasan siempre por el rendimiento individual de los jugadores. El rival viene con confianza y la mejor manera de ganarles es ser nosotros mismos. Jugar con intensidad, buen funcionamiento y espíritu de equipo que nos permita sacar tres puntos clave”.

Consultado sobre la opción de llegar a puestos de Champions en caso de un triunfo, el entrenador chileno optó por la mesura y explicó que su equipo va paso a paso.

“Para mí la única fórmula de hacerlo es no pensar en lo que va a pasar en mayo y sí en mañana. Al final de temporada veremos qué puntos logramos alcanzar y si conseguimos posiciones europeas, la liga o acabar en mitad de tabla. No creo que sea conveniente ponerse un objetivo, porque al final la realidad quizás indique que no es así. Esto es partido a partido”, aseguró el DT.