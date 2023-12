Pellegrini se lamenta por el empate del Betis ante el Real Madrid: “Tuvimos más ocasiones y más claras que ellos”

El Real Betis de Manuel Pellegrini, que no contó con Claudio Bravo por lesión, y el Real Madrid protagonizaron una exhibición en el Benito Villamarín. En un partidazo, verdiblancos y merengues igualaron, 1-1.

Los tantos de Jude Bellingham y Aitor Ruibal sellaron una paridad que no deja conforme a nadie más que a sus competidores directos. Eso sí, el empate fue circunstancial, pues ambos pudieron llevarse los tres puntos. Incluso, Isco tuvo un palo en los 90′ que evitó la victoria de los béticos.

En ese sentido, Pellegrini destacó el gran encuentro y el espectáculo que se vio en el recinto andaluz: “Fueron dos equipos que se dedicaron a jugar desde el primer minuto, que fueron a buscar el arco permanentemente y que ofrecieron un buen espectáculo para los aficionados”, indicó en diálogo con Movistar Plus.

Además, valoró lo realizado por sus pupilos, asegurando que estuvieron cerca de imponerse: “En particular, considero que tuvimos más ocasiones y más claras que ellos. Ante el Real Madrid hay que estar siempre muy atentos y eso hicimos y, al final, no tuvieron mucha llegada. Pero me voy con la sensación de que estuvimos muy cerca de llevarnos los tres puntos”, añadió.

“Me alegro por Ruibal porque trabaja mucho. Rodrygo es difícil de parar. Le dio problemas solo en los primeros quince minutos. Me alegro por él, por el equipo. Sacarle un punto al Real Madrid sirve para crecer como equipo”, complementó sobre el autor del gol.

Ambos elencos, aunque principalmente el Betis, sufrieron por las lesiones. Sus oncenas estuvieron marcadas por las ausencias: “Teníamos siete bajas, pero para eso tenemos un plantel y nunca hemos tratado de justificar un resultado por culpa de las ausencias. Para mí no hay equipo A y equipo B, van variando según lesiones, competiciones, variantes tácticas. Me tengo que quitar el sombrero de ver cómo han respondido. Me dan mucha seguridad viéndoles entrenar y compitiendo de esta manera”, comentó el Ingeniero.

Finalmente, valoró lo realizado por Isco, que fue una de las principales figuras de su escuadra: “Es muy importante porque nos ha dado un plus de técnica y de entrega. Me alegro que haya retomado su carrera de esta forma”.