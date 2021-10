Pellegrini se lamenta por la goleada: “No vimos a un Betis tan malo como el marcador”

Pellegrini rompió su gran racha. El director técnico del Real Betis se lamentó por el expresivo resultado de hoy frente al Atlético de Madrid, en el que perdieron por 3 a 0, y que tuvo a Claudio Bravo de titular, quien, a pesar de los goles, realizó un gran cometido en el encuentro.

Independientemente de la derrota, el Ingeniero valoró lo realizado por su equipo, expresando que la falta de puntería les pasó la cuenta, especialmente en el segundo tiempo. “El equipo comenzó los primeros 15 minutos muy bien, con llegadas al arco. Después tuvimos un bajón. El Atlético lo aprovechó e hizo un gran gol. El segundo fue parecido, tuvimos tres ocasiones bastante claras, pero después vino el autogol y el partido estaba liquidado”, dijo.

El DT chileno sabe que el Betis fue superado con claridad. Sin embargo, a su juicio, el marcador no reflejó lo que sucedió en el Wanda Metropolitano. “Perdimos ante un rival que jugó mejor que nosotros, con un marcador que no refleja la diferencia entre los dos equipos. No vimos a un Betis tan malo como refleja el marcador”, expresó.

Una de las sorpresas antes del encuentro fue la no incorporación del artillero francés Nabil Fekir. En ese sentido, Pellegrini indicó que prefirió guardar al delantero considerando las cargas que tenía y los duros partidos que se le vienen a los verdiblancos.

“En todos los partidos tratamos de hacer el once inicial que está más recuperado del partido anterior, con parámetros físicos y médicos. Fekir venía con una carga importante, le arriesgaba a una lesión, estimamos que era mejor que no lo jugara. Hemos tratado de dosificar el plantel de acuerdo a lo que vemos durante la semana y en el partido”, espetó.

Ahora, al conjunto de Bravo y Pellegrini se le vienen dos desafíos importantes. Primero, ante el Bayer Leverkusen por Europa League el jueves 04 de noviembre, en el que deberá viajar a Alemania para enfrentar a la escuadra de Charles Aránguiz, quien aún se recupera de su lesión en la pantorrilla. Luego, deberá enfrentar el clásico sevillano el domingo 07 de noviembre, en el que recibirá, en el Benito Villamarín, a la siempre compleja escuadra del Sevilla.