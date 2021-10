Pellegrini: “Tendremos menos descanso que Leverkusen pero lo compensaremos con cambios”

Betis logró una apretada victoria frente a uno de los colistas de LaLiga. Un triunfo que permite a los sevillanos escalar posiciones en la tabla, tal como reconoce el entrenador Manuel Pellegrini.

“Son tres puntos muy importantes para estar más cerca de los equipos de arriba. Fuimos desde el inicio en busca de los tres puntos. Tuvimos un buen volumen ofensivo, en la segunda parte entraron dos bandas naturales y por ahí llegó el gol. Creo que fue un partido muy completo. Por el roce o la intensidad se van sucediendo algunas faltas. No creo que haya sido un elemento determinante en el partido. Poco se puede criticar al Alavés porque jugó muy bien”, aseguró el entrenador.

Sin embargo, uno de los aspectos más preocupantes fue la tardanza del gol. Al respecto, El Ingeniero aseguró que “estuvimos más cerca del gol en el primer tiempo. Luego todo fue muy igualado, ellos tuvieron un par de ocasiones. Se decidió en los últimos minutos, fue mérito de los jugadores por mantener la seguridad atrás e ir a por el partido”.

Sobre la efectividad que tuvieron los cambios, el técnico comentó que “la medalla no me la pongo yo. Los jugadores son los que deciden. Si se pierde, los cambios hubiesen sido muy malos. Es importante la manera de plantear el partido y lo hicimos de dos maneras distintas. Entraron en gran nivel tanto Joaquín como Borja, quien convirtió el gol”.

Nueva marca para el DT

Desde que tomó el control del cuadro andaluz, en julio del año pasado, el entrenador chileno ha disputado 54 partidos, de los que ha ganado el 50% exacto de esos duelos.

Consultado sobre ese tema, Pellegrini expresó que “son cifras que reflejan un trabajo, pero no es una preocupación, no es lo más importante. La gente me ha tratado muy bien en Sevilla, me pone contento el ver jugar bien al equipo”.

Asimismo, adelantó el duelo del jueves por la Europa League, torneo en el que ya ganó sus dos primeros duelos: “Queremos hacerlo de la mejor manera en las tres competiciones. Pensamos ya en el jueves, tendremos menos descanso que Bayer Leverkusen, pero quizás podamos compensar el cansancio con cambios. El aspecto mental también será importante tras esta victoria”.