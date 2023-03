Pellegrino revela el enojo azul tras el empate en el Monumental: “No hay nadie contento en el vestuario”

La 193ª edición del Superclásico ya es historia. El partido más llamativo del balompié nacional que citaba a Colo Colo y Universidad de Chile en el estadio Monumental, finalizó con un deslucido empate sin goles entre las escuadras. Tras la paridad, el entrenador laico, Mauricio Pellegrino, reveló que el resultado gustó poco entre sus dirigidos. “No hay nadie contento en el vestuario, eso es una buena sensación. Estos chicos querían ganar, son competitivos, pero con su localía y los cambios; Colo Colo apretó, nos ganaron duelos individuales y tienen jerarquía”, confesó.

Pellegrino saca conclusiones. “Jugamos ante un gran rival y nos faltó ese juego para aspirar a los tres puntos. Aunque hemos sabido equiparar a un equipo que va a jugar Libertadores; es el último campeón y que está armado para otros objetivos que el nuestro. A pesar de todo, quiero rescatar el nivel de competitividad que hemos tenido”.

Sobre el juego, aseguró que “faltó enlazar triangulaciones por los costados, no pudimos incomodar al rival en ese aspecto, pero también tuvieron desajustes por nuestra presión. Además tuvimos algunas aproximaciones, pero para ganar estos partidos necesitas algo más”.

Más adelante, comenta que “por momentos nos superaron, nos ganaron la espalda con los cambios, tenían mucha movilidad. Colo Colo tuvo el dominio, pero no fueron situaciones claras. Se refleja bien en el empate por lo disputado del encuentro”.

La vuelta de Zaldivia al Monumental

Matías Zaldivia vivió un duelo aparte. Los hinchas del Cacique le hicieron sentir como una visita ingrata. “Fue un partido feo y se jugó poco; tuvimos pocas oportunidades de gol. Se puede rescatar que se sumó y que no se perdió. Nos vamos con un poco de frustración”, resumió. “Es algo normal, sabía que iba a pasar. Una vez en el terreno traté de concentrarme en el partido”, comentó respecto de la dura recepción de los hinchas albos.

El defensor contó que intentó traspasarles sus experiencias en clásicos a sus compañeros. “Hable desde la experiencia; comenté que es un partido durísimo y de mucha fricción. Me voy un poco mal, no tuvimos un buen juego. Es claro que pudimos hacer mucho más. Ahora solo queda mirar el próximo partido. Hay que destacar que hace mucho que no se sumaba en está cancha”, sintetizó.

“Veníamos a buscar el triunfo, pero el desarrollo dijo otra cosa. Con el transcurso del duelo nos aferramos al empate. Sabíamos que podíamos hacer un gran partido. Queríamos regalar un triunfo a la hinchada, pero no estuvimos bien en el partido”, concluyó.