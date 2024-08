Pentatlón moderno: Esteban Bustos debuta en sus terceros Juegos Olímpicos con un 30° puesto en la esgrima

El chileno, Esteban Bustos, disputó las 17 rondas de la prueba de esgrima y comenzó en el 30° puesto su viaje olímpico por la prueba del pentatlón moderno con 190 puntos. Mañana volverá competir en fase de esgrima (bonus), nado, equitación y la combinada de tiro y carrera.

Pocos deportes tienen más tradición olímpica que el pentatlón moderno. Creado a raíz de la disciplina que se disputó en los Juegos Olímpicos de la Antigüedad, esta adaptación comenzó su presencia en Estocolmo 1912. De ahí ha estado presente en todas las ediciones, mezclando la historia con la innovación deportiva.

Un disciplina con tradición, en donde apellido Bustos es autoridad total en el país. Esteban compite en sus terceras Olimpiadas (Estuvo en Londres 2012 y Tokio 2020), mientras que su hermano, Cristián, estuvo presente en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008.

En el caso de Esteban las sensaciones son opuestas al arranque soñado que tuvo en Tokio 2020 en la esgrima. En tierras niponas, el nacional quedó 13° en el ranking round con un balance de 18 combates ganados y 17 perdidos.

Ahora en París tuvo que conformarse con el puesto 30 después de haber ganado solo 13 combates y perdido 22. En total son 36 atletas los que compiten en Francia (uno más que en Tokio), por lo que tendrá que mejorar en el bonus de mañana si es que no quiere perder terreno en los puestos altos de la clasificación. En Londres 2012 finalizó 18° y en Tokio 34°, aunque en esa última edición estuvo envuelto en una polémica por haber sido eliminado en la prueba del salto ecuestre después de que se rompiera una rienda.

Fue un momento crítico para el chileno que significó una fuerte caída en la tabla general. De hecho, su enojo fue latente luego de haber sido eliminado: “Es un golpe duro, aún no lo asimilo, y aquí uno ve que muchas veces cuando no eres un país potencia en el deporte, es cuando se cometen injusticias como estas, donde no tienes nada que apelar, entonces obviamente esto afecta a mi futuro porque cuesta reponerse”, disparó en aquella oportunidad.

A tres años de aquello busca su revancha en París. El viernes continúan las competencias para el chileno, quien en esa jornada completará el pentatlón: deberá participar en la natación (200m estilo libre), salto ecuestre y la prueba combinada de tiro con pistola y carrera a pie, llamada laser run.