Pese a la movida de última hora de Aníbal Mosa, Blanco y Negro ratifica a Alfredo Stöhwing como presidente

Después del anuncio del Club Social y Deportivo Colo Colo de apoyar la continuidad de Alfredo Stöhwing al mando de Blanco y Negro, el directorio de este martes solo fue un trámite desde el punto de vista administrativo. Y así fue, más allá de las tensiones que provoca la actual situaciones que está viviendo la institución tras los hechos de violencia ocurridos, la elección se zanjó rápidamente, pese a una movida de última hora de Aníbal Mosa.

De este modo, el actual timonel continuará en el cargo por tres años más, siendo secundado por Ángel Maulén como vicepresidente, un cargo ya ostentaba desde el año pasado, cuando la actual mesa sucedió a la de Edmundo Valladares en un proceso que no estuvo exento de polémicas.

En esta ocasión, Mosa, quien por todos los caminos intentó retomar la presidencia de la concesionaria, terminó proponiendo a Matías Camacho como presidente, sabiendo que esta última entidad iba a apoyar a Stöhwing y que no quería aparecer en el papel con una nueva derrota. “Aníbal nunca estuvo interesado en retomar la presidencia, y por el contrario, tenía el interés de que fuera el Club Social y Deportivo quien condujera este año los destinos de la institución”, comentó Eduardo Loyola, uno de los representantes de ese bloque.

Así, el directorio definitivo quedó encabezado por Stöhwing y Maulén, además de Carlos Cortés y Diego González, por el bloque Vial-Ruiz Tagle, mientras que Mosa, Loyola y Aziz Mosa conforman el sector opositor. En tanto, el CSD Colo Colo aporta con la presencia de su presidente Matías Camacho y de Alejandro Droguett, quien ya estuvo en el periodo anterior.

El apoyo del Club Social

El Club Social y Deportivo Colo Colo, a diferencia de otras ocasiones, explicitó previamente su preferencia. “Bien sabemos que la polarización, ambiciones personales e inestabilidad han sido sumamente perjudiciales para Colo Colo y tenemos la certeza de que la institución no puede cambiar de presidente año tras año. Es por ello que, pese a las críticas a la actual gestión, el Directorio Nacional ha resuelto apoyar la continuidad de Alfredo Stöhwing”, expresaron.

Asimismo, Matías Camacho se había mostrado contrario a la estrategia de Mosa de haber ofrecido cargos a Esteban Paredes y a Eduardo Menichetti Pilasi. “Lo hemos dicho: Colo Colo es la casa de Esteban Paredes y lo va a ser siempre. Sí creemos que es tremendamente negativa la utilización de estos ídolos en este tipo de pugnas y pretensiones dirigenciales. No le hace bien a la institución ni a los ídolos”, dijo sobre el goleador histórico, mientras que sobre el hijo del expresidente expresó: “De parte del Club Social y Deportivo Colo Colo no sentimos que Eduardo Menichetti sea una persona que acerque posiciones. Si ese fuera el objetivo, no se va a cumplir”.