Poyet defiende su estilo: “Si tengo que ganar y sufrir, gano; después busco mejorar”

Luego del opaco triunfo de Universidad Católica sobre Curicó Unido, por 2-1, en San Carlos de Apoquindo, el técnico cruzado Gustavo Poyet afirmó que a su equipo le falta mucho por mejorar, pero que la situación no le preocupa, ya que están arriba en la tabla.

“Nos falta mucho. No puedo decir un porcentaje, pero falta muchísimo. Quiero algo muy especial y lo voy a intentar hasta el final, pero sí que falta mucho”, comentó en conferencia de prensa.

“Una de las cosas que estoy tratando de buscar y que no he encontrado es ese balance entre estar defendiendo y hacérselo complicado al rival y, al mismo tiempo, poder jugar, mantener la posesión y crear peligro. La mezcla de defender y salir con la pelota y controlar. He visto en Chile partidos muy parejos hasta ahora. Está pasando a todo nivel”, analizó.

Por esa razón, advirtió que su idea de juego no se verá reflejada en el corto plazo: “Lo que estoy buscando me va a llevar un poquito más de tiempo de lo que esperaba hace dos partidos, cuando me había ido con una sensación mucho más buena, después de ganarle a Palestino”.

El arquero Matías Dituro otra vez volvió a salvar a Universidad Católica. FOTO: SEBASTIAN ORIA/AGENCIAUNO

“No me voy preocupado. Me voy ocupado. Significa que tengo varias cosas para analizar y trabajar. No soy de los que me quedo con jugar bien y perder. No soy tan lírico. Si tengo que ganar y sufrir, gano; después busco la mejora para poder ganar jugando bien, que es lo que buscamos todos los técnicos”, sostuvo.

En esa misma línea pragmática, el uruguayo prosiguió: “Si ustedes (la prensa) piensan que voy a ganar los próximos 20 partidos y voy a estar preocupado, están equivocados. El tema pasa por mejorar, hay cosas que tenemos que sumar. Nos falta mucho para lo que yo quiero. Por experiencia, te digo que las soluciones se encuentran más cuando vas ganando y estás arriba en la tabla”, señaló, respecto a los nueve puntos que encumbran al tricampeón a la cima del torneo, momentáneamente.

Para finalizar, Gustavo Poyet descartó que la UC vaya a convertirse en un equipo defensivo, pese al mezquino estilo que ha mostrado hasta ahora. Insistió en que lo importante es ganar. “Me gusta mucho cuando el equipo controla y tiene posesión. Lo que pasa es que nos está costando que esa posesión sea intensa, es más estática y no me gusta, porque terminamos jugando para atrás. Estamos buscando ser más protagonistas con la pelota. No es que los hinchas se tengan que acostumbrar a nada, porque no estoy conforme con cómo terminó el partido, pero sí estoy conforme con el resultado”, concluyó.