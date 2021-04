Poyet respira: Puch está listo para volver tras superar exámenes al corazón

Una de las bajas más sensibles para Universidad Católica en este inicio de temporada fue Edson Puch. El delantero contrajo Covid-19 y no ha pisado el complejo deportivo de San Carlos de Apoquindo tras la obtención del tricampeonato, a mediados de febrero.

Si bien el jugador se ejercitó por su cuenta durante gran parte de sus vacaciones, no pudo integrarse a la pretemporada a cargo de Gustavo Poyet, debido a que se infectó con la enfermedad que tiene al mundo en pandemia. “La verdad es que el virus me golpeó fuerte. Hoy me siento mejor, aún débil, pero mejor”, escribió el atacante en su cuenta de Twitter.

Incluso, el actual tricampeón del fútbol chileno, a petición del propio futbolista, informó sobre su situación. “El delantero cruzado no se había reincorporado a los entrenamientos luego de sus vacaciones, debido a que se mantenía realizando cuarentena por ser contacto estrecho de una familiar que también había sido afectada por el virus”, señaló la UC mendiante un comunicado, el 17 de marzo.

Pues bien, la buena noticia para los hinchas del club de la franja y para el propio Poyet es que Puch ya está listo para volver a las prácticas. Eso sí, antes tuvo que someterse a unos exámenes al corazón, tal como lo establecen los protocolos médicos de la ANFP. “Hoy me hice una resonancia al corazón. Todo depende de cómo salga y sabré cuándo volveré a entrenar”, publicó el puntero izquierdo esta semana. Los resultados no arrojaron ningún problema.

Comando, que ya se perdió los primeros tres partidos del elenco estudiantil, es decir, la final de la Supercopa ante Colo Colo y las dos primeras fechas del Torneo Nacional ante Ñublense y Palestino, podría estar reincorporado a los entrenamientos el lunes o martes de la próxima semana.

De igual forma, el técnico cruzado quiere llevarlo con calma, para evitar cualquier que aparezca cualquier complicación o lesión de último momento, sobre todo, considerando el elevado número de bajas que sufre el monarca nacional. “A Puch lo vamos a ir llevando de a poco y todo va a depender, aunque suene raro, de lo que pase con las elecciones. Hay una gran diferencia si se juega o no ese fin de semana y así tendríamos dos semanas para trabajar con él de una forma muy específica”, sostuvo tras el triunfo ante los árabes.

Al respecto, la ANFP ya programó la tercera fecha para este fin de semana, en el que estaban fijadas las elecciones. Los cruzados visitarán a Audax Italiano, el sábado, en el estadio El Teniente de Rancagua (18.30).