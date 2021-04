Endler se ilusiona con los Juegos Olímpicos: “Es un torneo especial, distinto y único”

Christiane Endler llega un poco más tarde de lo pactado para el inicio de la conferencia de prensa de Las Rojas. La guardameta del PSG estaba participando de un encuentro frente a la Sub 19 de Rusia, en que el combinado de José Letelier se impuso por 2-1, con goles de Yanara Aedo y Karen Araya, que le sirvió para seguir ajustando la escuadra que enfrentará a Camerún en el inicio del repechaje por el cupo en los Juegos Olímpicos. La instancia, y sobre todo la eventual clasificación, ilusionan a la guardameta.

“El ánimo es muy bueno. Tenemos muchas ganas de competir. Estamos ansiosas. Llevamos mucho tiempo esperando esta oportunidad. En algún momento pensamos que no se iba a dar”, dice la golera respecto del desafío de enfrentar a Las Leonas Indomables por el pasaje a Tokio. “Es un partido que esperamos con muchas ansias. El sueño de todas es estar en esa cita olímpica. Es un torneo, especial, distinto y único. Hay que disfrutar el proceso, aprovechar la oportunidad y no dejarla pasar. Espero que estemos todas súper conectadas y concentradas. Tenemos esa responsabilidad de entregarlo todo y de lograr esa clasificación”, subraya.

Chile enfrenta a Rusia Sub 19 en un partido preparatorio (Foto: Comunicaciones ANFP)

La portera refuerza que la convicción debe estar puesta en las herramientas que tiene la Roja. “Es súper importante que nos enfoquemos en nosotras, en tener la posesión del balón lo más posible. Aprovechar bien la velocidad que tenemos. No somos un equipo muy alto, pero hemos marcado varios balones detenidos. Ellas no defienden de forma ordenada. No nos debemos olvidar de hacer nuestro juego. Debemos jugar de forma inteligente y responsable”, sostiene.

Asume el liderazgo

Tiane sabe que en sus manos descansa buena parte de la opción de Chile. Y no evade la responsabilidad. “Me gusta tener esa responsabilidad y ser esa referente. Me gusta que me vean de forma segura y quizás una líder. Me lo tomo como siempre. Siempre he trabajado para estar en las mejores condiciones y ser un ejemplo. Todas siempre vamos a querer hacer lo mejor para Chile. Hay veces que se logra y otras en que te equivocas, pero la intención y las ganas están”, resalta.

En ese marco, Endler refuerza el histórico objetivo que persigue la escuadra de Letelier. “Podemos ser la primera selección femenina que clasifica a los Juegos Olímpicos y sería la primera vez que una delegación femenina tenga más presencia femenina que masculina. Sería un hecho histórico. Entonces, tomamos con mucha responsabilidad, con muchas ganas, con mucho ímpetu. Somos unas abanderadas”, dice.

Finalmente, habla acerca de Camerún. “Va a ser muy parecido a Zambia. (Las selecciones africanas) juegan de forma muy típica. Juego directo, rápido, de balonazos rápidos. Puedes tener el control todo el tiempo y ellas te liquidan de una contra. Esperamos aprovechar las oportunidades de gol, que seguramente a este nivel no son muchas”, analiza.