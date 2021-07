Poyet se fue conforme con el empate: “Dentro de todo lo malo, hay que aceptar este resultado y sumar”

Universidad Católica empató sin goles ante Colo Colo, en San Carlos de Apoquindo. Los cruzados no hicieron un buen partido, prácticamente no llegaron al arco del Cacique y no pudieron repetir lo hecho el miércoles ante Palmeiras, por Copa Libertadores. Sin embargo, el técnico Gustavo Poyet se fue conforme.

“Sí, me voy conforme. Por un lado, hay un trabajo de equipo interesante, de tratar que Colo Colo no nos creara chances. Creo que estuvimos bastante bien. Ellos tuvieron una chanche en la que estuvo muy bien Sebastián Pérez. Nos faltó un poquito más en el ataque. Es nuestro primer empate en la liga. Era partido de 1-0. El que hacía el gol lo ganaba. Terminó 0-0″, sostuvo.

El uruguayo defendió su planteamiento y aseguró que no buscó meterse atrás. “La idea nuestra no era para nada defensiva. Teníamos tres jugadores arriba que llegan al área. Sabíamos que sería disputado, por lo que necesitábamos pierna en el medio. El tema físico y el defender estuvo bien, pero nos faltó un poquito del otro lado. Y eso tenemos que mejorar. Dentro de todo lo malo, hay que aceptar este resultado y sumar”, agregó.

La UC nuevamente tuvo que lamentar la lesión de Gonzalo Tapia, quien otra vez salió con problemas musculares de la cancha. El charrúa se mostró muy preocupado al respecto. “Con respecto a Tapia, vamos a tener que reunirnos todos. Me imagino que cuando lo cambié ante Palmeiras muchos se preguntaron por qué. Bueno, era por eso. Estudiaremos su caso muy detenidamente”, advirtió.

Gonzalo Tapia volvió a lesionarse en Universidad Católica. FOTO:FRANCISCO LONGA/AGENCIAUNO

Poyet esperaba sostener la misma intensidad mostrada ante Palmeiras esta tarde frente a Colo Colo. No fue así: “Pudimos a ratos. No fue tan parejo como contra Palmeiras. Sin lugar a dudas nos faltó precisión con la pelota. Nos faltó encontrar a jugadores entre líneas, nos faltó llegar al área y patear al arco. Nos quedamos mucho en el medio. Me quedo con que fue un partido clásico, muy disputado, con dos equipos que querían ganar, pero que tampoco querían perder”.

Por último, el DT dijo que el césped de San Carlos de Apoquindo no estaba en óptimas condiciones. “Técnicamente, no estuvimos muy precisos. No se veía bien la cancha. Y lo otro fue el rival, que no dejó espacios atrás. No pudimos encontrarnos con balones en profundidad”, cerró el uruguayo, que sigue sin convencer en Universidad Católica.