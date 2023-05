Presidente Boric asiste a Santa Laura para el duelo entre la UC y La Calera

El Presidente Gabriel Boric se hace presente en Santa Laura. El Mandatario, reconocido hincha de Universidad Católica, se ubica en la tribuna andes del recinto donde la escuadra estudiantil será haciendo de local, frente a Unión La Calera. La visita se a solo días del cruce de declaraciones entre el Gobierno y la ANFP, luego de la filtración del chat de presidentes.

“Esto es importante decirlo para quienes quizás se confunden en los chats de amigos. Esto no es un caramelo. Esto es responsabilidad. Me imagino esos chats con puros hombres. Esto no es populismo, esto es justicia”, declaró la primera autoridad del país este viernes, en respuesta al mensaje en que Pablo Milad calificaba la prohibición de los deudores de alimentos como “un caramelo del gobierno”.

No es primera vez que el Presidente hace pública su adhesión por el cuadro de la franja. Cuando los cruzados estaban complicados con Cristián Paulucci en el banco, Boric le envió un recado al DT vía Twitter, lo que generó, incluso, una respuesta del estratega. Meses después visitó San Carlos de Apoquindo, justo antes de su cierre.

“Gabriel Boric, reconocido hincha, recorrió San Carlos, nuestra casa, que con el apoyo de todos pronto cerrará las puertas para su remodelación”, anunciaba la cuenta oficial del club, en junio de 2022. En aquella ocasión Juan Tagle le obsequió la camiseta y un libro que repasa el tetracampeonato que consiguieron entre 2018 y 2021.