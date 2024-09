Presidente de Talleres responde a las graves acusaciones de árbitro y se lanza contra Chiqui Tapia

Siguen las repercusiones en el fútbol argentino luego de que el árbitro Andres Merlos acusara a Andrés Fassi, presidente de Talleres de Córdoba, de haberlo amenazado con un arma de fuego en el camarín. Este lunes, después de una reunión con la comisión directiva de elenco de la T, el mandamás de la institución realizó sus descargos y cuestionó a la AFA.

“Lo sucedido en Mendoza es grave, muy grave”, inició diciendo el directivo. “Lo que pasó va mucho más allá de una equivocación arbitra. Talleres no debería haber jugado el 7 de septiembre, sobre todo al quedar eliminados de la Copa Libertadores. Era de sentido común que dos meses antes no podíamos hablar de una fecha de Copa Argentina jugando las copas internacionales. Pedimos jugar el 18 de septiembre y se nos obliga a jugar aún teniendo siete jugadores seleccionados”, continuó diciendo.

Boca venció con polémica a Talleres. Foto: @BocaJrsOficial - X

“Nos sentimos perjudicados por la fecha y luego hacen la designación de Andrés Merlos, un árbitro que perjudica a Talleres desde el 2020. Reuniones permanente con el señor Beligoy ¿Por qué este árbitro? Talleres no pide nada, pero reclama que no le quiten”, añadió.

“Justamente, uno de esos árbitros que siempre reclama Tallares, uno de ellos es Merlos. Ya tuvo problemas con Boca, River”, insistió el dirigente.

Dardos a la AFA

Tras quejarse del árbitro, Fassi arremetió contra Claudio Tapia, presidente de la AFA. “Lamentablemente, Chiqui Tapia, te he pedido juntarme ya hace más de año y medio. La última vez que queríamos juntarnos en Buenos Aires, me hiciste ir un domingo. Me fui un domingo, no me recibiste. Quedamos para juntarnos el lunes, tampoco me recibiste. Quedamos para juntarnos el martes, tampoco me recibiste. Y el miércoles ya me tuve que volver a Córdoba”, reveló.

“Entonces no solamente no me recibiste, sino que reiteradamente perjudicas a una institución que merece respeto. A una institución que no tiene por qué sufrir ningún tipo de situación, de todas las que desde hace cuatro o cinco años vengo hablando en forma personal contigo y vengo hablando en forma personal con el señor Villigoy”, agregó.

Andres Merlos acusó que lo amenazaron con un arma de fuego. Foto: Photosport

“Chiqui, no juguemos, no juegues con Talleres. El señor Villigoy hace expresamente el mandato de que vos, lo que vos y tu segmento de gente hacen que genere”, insistió el presidente del elenco cordobés.

Niega amenazas

Antes de su rueda de prensa, el presidente de Talleres se había encargado de negar las acusaciones que se le imputan. “Merlos declaró que entraron al vestuario armados. No entramos al vestuario y nadie estaba armado. Dos mentiras de no creer, ahora que lo demuestre. Solo le dije ‘hasta cuándo vas a perjudicar a T, por qué lo haces. Él me increpó y me dijo ‘¿querés hablar? vení, vamos solos al vestuario’ y se puso cómo loco a gritarme”, dijo a Olé.

“Es una mentira total. Y ahora quiero ver qué opinará la policía de Mendoza con semejante mentira. Revisaron a toda la delegación para desenmascarar esta mentira. Es la primera vez en mi vida que veo que un árbitro le pega a un presidente y un vice, me metió una trompada. De locos, tendrá que haber una sanción ejemplificadora”, complementó el dirigente.