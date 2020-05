Presidente del golf acusa que el Mindep y el COCh actuaron en contra de Niemann

Felipe Bertin está molesto. No porque Joaquín Niemann no ganara el Premio Nacional del Deporte, sino por no haber sido siquiera postulado, porque se le culpaba a la Federación de Golf, que preside, de no hacerlo y porque, en definitiva, le han mentido, dice.

“Es muy importante decir que no quiero aparecer en contra de los deportistas. Francisca Crovetto y el resto, todos, tienen méritos enormes. La Comisión es soberana de elegir a quién quiera, bajo la pauta que dice que por éxitos deportivos o por trayectoria. Lo que yo alego es que a Joaquín no le dieron la posibilidad de presentarse. Esta es una opinión mía, creo que no lo postularon porque tenía muchas posibilidades de ganar. Es, lejos, el mejor golfista chileno de la historia, porque con solo 20 años dio logros impensados, jugó la Presidents Cup, tanto es así que el Círculo de Periodistas Deportivos lo eligió dos años, así que tenía todas las de ganar. No sé qué razones hubo, pero creo que no querían que Joaquín se postulara, esa es la verdad. ¿Por qué? Esa pregunta hay que hacérsela a la ministra y, especialmente al Comité Olímpico”, abre diciendo Bertin.

Uno de los puntos que lo molesta es que se diga que la Federación no se dio el trabajo de postular a Niemann. “La ministra dijo a radio Agricultura, metiéndonos en el mismo saco a las federaciones de tenis y de golf, que no habíamos enviado postulaciones y da a entender que es culpa de las federaciones. Yo tengo aquí el oficio en el que se hace la citación a las diferentes federaciones, lista en la que no figura la Federación Chilena de Golf y sí la de Tenis”, señala el timonel del golf nacional.

Felipe Bertin, presidente de la Federación de Golf/Foto: Chilegolf

Ahora hay que pertenecer a las FDN, es decir, Federaciones Deportivas Nacionales, que son solo 15 que cumplen una serie de requisitos, para postular deportistas. En el caso del golf, no cumple con tener asociaciones en cinco regiones contiguas.

“Sin ser FDN nosotros no teníamos cómo saber. A nosotros antes sí nos citaban y este año curiosamente no nos citaron. El reglamento habla de citar a las organizaciones más representativas, pero el Presidente de la República, a través de un decreto, no puede discriminar, creo que eso es ilegal. Dice ‘representativas’, no dice ‘a las que cumplan requisitos’ o ‘que sean más grandes’. Veremos si recurrimos o no contra la legalidad del decreto, pero ese es otro tema”.

No tener la posibilidad de postular directamente no termina con el problema de la Federación. Al contrario, ahí comienzan, pues debían postular entonces a través del Comité Olímpico. Bertin explica que “alguien faltó a la verdad o no dijo las cosas como eran”. Primero le señalaron que Joaquín estaba dentro de los postulantes y luego, que no. “El presidente del COCh me dijo el jueves que ellos sí habían postulado a Joaquín y a Garin y que el Ministerio del Deporte les había dicho que no, que solo podía postular a una terna. Pero veo en La Tercera que postuló a cuatro, entonces hablamos de nuevo, lo apreté y me reconoció que no había postulado a Joaquín porque ‘pesó lo de Lima’, así me pone en el mensaje”. Y agrega: “Entre las condiciones del premio no dice asistir a eventos del proceso olímpico, si dijera eso, no tendría nada que discutir”. El dirigente se refiere a la ausencia de Joaco en los Juegos Panamericanos 2019.

Joaquín Niemann recibe el premio El Mejor de los Mejores 2018. También lo ganaría en 2019/AGENCIAUNO

Sobre el tema de la fallida postulación online, el timonel del golf comenta: “Entramos también hace dos días a ver eso, porque el reglamento señala dos cosas. Uno, en el artículo octavo dice que el Mindep o el IND debe dar todos los medios para hacer las postulaciones y acto seguido dice además hará todas las publicaciones en la página web y si uno se mete ve que no está actualizado. Esa es una irregularidad y me reservo todos los derechos frente a esta irregularidad. Nosotros visitamos permanentemente la página, pensamos que el proceso por el estallido social no se había hecho este año. Está la del año anterior, ese es otro tema que tiene que explicar la ministra. A ver si presentamos una acción frente al aparato admnistrativo porque lo de la página web atenta contra el debido proceso”.

¿Cree Felipe Bertin que lo quisieron perjudicar? Responde: “Eso serían conjeturas, no tengo antecedentes concretos, con todo lo que ha pasado en Chile. Yo hablé hoy con el papá (de Joaquín Niemann, Jorge) porque ellos están muy molestos con este tema, pero la familia sabe cómo opera la federación. Joaquín se ganó 1,7 millones de dólares este año y tal vez no necesita los 12 millones del Premio Nacional, pero su papá me dijo, ‘si lo hubiésemos ganado lo hubiéramos donado, especialmente hoy día que se necesita tanto’. Lo que quiere Joaquín es figurar como Premio Nacional del Deporte, quedar en la historia de Chile”.

Para Felipe Bertin todo este asunto tiene un agravante. A diferencia de los premios que entrega el Círculo de Periodistas Deportivos o el Comité Olímpicos cada año, el Premio Nacional “lo entrega el Estado, con plata de todos los chilenos. Esto es un acto del Estado, aquí va el Presidente de la República a entregar el premio, no es chacota, es un acto de la administración del Estado, sujeto a a fiscalización total del Estado”.

Finalmente, el presidente de la Federación de Golf considera que la ministra del Deporte tiene responsabilidad también. “Ella es la presidenta de la Comisión, ella si sabe que la Federación Chilena de Golf no puede postular y es obvio que lo postularía, ella debe hablar con el presidente del COCh y decirle que lo postule. El de Garin es distinto, porque la Fetech podía postularlo, pero nosotros estábamos de manos atadas. Yo no sé si hubo un contubernio entre el Mindep y el COCh, no me consta, pero me parece curioso que el mejor deportista, elegido por los Periodistas Deportivos, y que la ministra lo conoce, habla de él, ha salido en los diarios, no lo postulen. Ellos (Miguel Ángel Mujica y Cecilia Pérez) dicen que se llevan bien, hablan seguido, y que no hayan visto el tema Niemann, eso no se lo cree nadie".