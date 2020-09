Problemas para Milad: el tribunal acoge a trámite la impugnación de las elecciones de la ANFP

Las elecciones de la ANFP se resisten a terminar. Si bien los comicios fueron celebrados el 30 de julio y dieron como ganador a Pablo Milad, los clubes que apoyaron a Lorenzo Antillo, el candidato perdedor, reclamaron que el proceso estaba viciado. ¿La razón? Que no fue secreto, según ellos, tal como lo establece el reglamento de la asociación.

Debido a eso, la noche del 17 de agosto se ingresaron cuatro denuncias diferentes en el Segundo Tribunal Electoral por infracciones legales y estatutarias, en el marco de la Ley 18.593. Los responsables de presentar dichas acciones fueron Unión Española, Huachipato, Deportes Valdivia y Ñublense, elencos que buscan impugnar la elección mediante reclamos realizados de forma separada, no conjunta. Esa fue la estrategia elegida por la oposición.

Pues bien, la instancia calificadora de la Región Metropolitana acogió las cuatro reclamaciones y ya notificó a la ANFP, a través de su secretario ejecutivo, Matías Rivadeneira, de que las denuncias son admisibles. “Notifíquese además en la forma dispuesta en el inciso 3º del artículo 18 de la Ley N°18.593 al Secretario Ejecutivo de la Comisión Electoral, Sr. Matías Rivadeneira. Practíquense las notificaciones antedichas, bajo el apercibimiento dispuesto en el inciso 4º del artículo 18, de la citada Ley N°18.593″, señala la resolución.

Incluso, ya se nombró a un delegado para que se haga cargo de las notificaciones que surjan durante el caso. “Designase al funcionario de este Tribunal Marcelo Rivera Bustos, para los efectos de practicar las notificaciones a que haya lugar durante la tramitación de esta reclamación, las que serán de cargo de la parte requirente, sin perjuicio de lo que se resuelva en definitiva en materia de costas”, establece el escrito.

Inquietud y molestia

¿Qué viene ahora? Pablo Milad tendrá que defender la legitimidad de su victoria, ya que el objetivo de las cuatro reclamaciones ingresadas es el mismo: que se ordene la realización de una nueva elección de presidente y directorio de la ANFP, o que se anulen los votos electrónicos emitidos por Universidad de Chile y Cobresal, ya que sus representantes, Cristian Aubert y Juan Silva, respectivamente, votaron fuera de la norma. Esto, porque estaban acompañados al momento de sufragar y en el caso del presidente de Azul Azul se veía a alguien tomándole una foto a su computador, supuestamente.

La causa puede llevar varios meses, lo que en todo caso no deja de preocupar en Quilín, donde no cayó nada bien la resolución. De todas formas, Milad señaló en La Tercera que no tendría problemas en ir a una nueva elección y aseguró que ganaría por mayor ventaja.

“No tengo problema. En ese sentido, soy deportista y estoy acostumbrado a las competencias, pero siempre con el respeto y con la seriedad que me caracteriza en lo personal y también en enfrentar los desafíos y las responsabilidades correspondientes. No tengo ningún problema. Y pienso que hoy en día no serían 25 votos por mí. Pienso que serían bastante más”, advirtió.

La noticia tampoco gustó en el bloque que impulsó la candidatura del ex intendente del Maule. Contactado por este medio, Felipe Muñoz, presidente de Rangers, se lanzó contra Carlos Ferry, timonel de San Marcos de Arica, quien si bien no interpuso ninguna denuncia, sí apoyó la presentación de los reclamos.

“La interpretación la dio el mismo presidente de Arica, Carlos Ferry, quien actuando como vocero de la ex candidatura de Lorenzo Antillo señaló textual: ’En el pataleo todo es permitido’, dando cuenta de la nula profundidad de sus argumentos del reclamo, cerrando su frase con: ’Mi voto fue el que sacó elegido a Sergio Jadue’, lo que también da cuenta de qué estos clubes siguen pensando en las divisiones del pasado, más que en trabajar todos juntos por el difícil presente del fútbol chileno”, dijo el empresario, en referencia a los dichos del ariqueño en el sitio Redgol.