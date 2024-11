¿Puede apelar la U a la Segunda Sala? El antecedente de La Calera que complica la estrategia de los azules

Universidad de Chile no se rinda en su afán por demostrar el supuesto desacato de Jorge Almirón en el duelo entre Colo Colo y Huachipato. Ese día, el Cacique se impuso por 2-1. Los azules llevaron el caso al Tribunal de Disciplina y este martes, luego de semanas de disputa, la Primera Sala falló por cuatro votos contra dos a favor de los albos. En Azul Azul, de todas formas, no bajan los brazos y siguen buscando el liderato a través de los escritorios. En el campo de juego, todavía tienen chances matemáticas de ser campeones. Sin embargo, quieren llevar el Superclásico jurídico a la Segunda Sala. Si bien pensaban que podían ganar en la primera instancia, la derrota era un elemento que estaba dentro del marco de posibilidades y no era la única instancia que agotarían.

En La Cisterna están esperando que se conozcan los fundamentos del fallo para apelar. Desde que se publique, tendrán cinco días hábiles para hacerlo. Este miércoles, la ANFP dio a conocer el veredicto. “El Tribunal estima pertinente informar, por ahora, que la mayoría de los integrantes de la Sala consideraron que no existieron en la causa antecedentes probatorios, completos y contundentes, que ameritaran imponer las sanciones contempladas en la reglamentación para un eventual desacato”, señalaron desde el organismo presidido por Exequiel Segall. Los pasos a seguir cambiaban en caso de que la resolución fuese otra. Si era la U la que resultaba ganadora, al ser desacato, Colo Colo no tenía chance de ir a la Segunda Sala. Como es el club denunciante el que perdió, todavía puede acceder a esa instancia.

El Tribunal de Disciplina desestimó la denuncia azul en su Primera Sala. Foto: Photosport

En caso de que los laicos, y es casi un hecho que así será, apelen, sea cual sea el resultado, la disputa jurídica entre los clubes más populares y ganadores del país irá al TAS. Ahí Azul Azul, en caso de que lo necesite, podría presentar nuevos argumentos y más pruebas para establecer su punto. Algo que en Blanco y Negro quieren evitar. “No soy quién para dejarle un mensaje a Michael Clark, pero sí decirle que este tipo de cosas, a todo el mundo del fútbol, ojalá no lleguen a tener tanta importancia. Lo más importante es que la pelota no se mancha, no se ensucie el juego, que los puntos obtenidos en cancha se obtengan en cancha”, señaló Aníbal Mosa este miércoles, haciendo, dicho sea de paso, alusión a una frase popularizada por Diego Maradona.

El caso de La Calera

El 14 de abril, Unión La Calera y Audax Italiano igualaron 2-2. Ese día, el entrenador Manuel Fernández estaba suspendido. Tal como sucedió con Jorge Almirón, se le acusó de desacato. A diferencia de lo que ocurrió con el DT albo, el Tribunal de Disciplina si sancionó a los cementeros con la pérdida de la unidad que habían sumado. En esa instancia, al ser sancionados, el cuadro cementero no pudo ir a la Segunda Sala. De tal forma que fueron directamente al TAS. Meses más tarde, el fútbol chileno vivió un remezón cuando el Tribunal de Arbitraje Deportivo acogió la apelación y se le devolvió el punto restado al equipo calerano. Además, la ANFP debió pagar a la suma de tres mil francos suizos (3.281.000 pesos chilenos) “como contribución a sus gastos y honorarios legales” al cuadro de la Quinta Región.

“En el TAS acreditamos que no había derecho a apelación, pues esa sanción conlleva desacato, que implica el doble de suspensión al técnico y la pérdida del partido. Eso no se había probado y por eso el TAS nos da la razón”, justificó en su momento el abogado cementero, Óscar Fuentes. Una diferencia con ese caso, sin embargo, son los plazos. En Universidad de Chile saben que el Campeonato Nacional termina esta semana. El TAS, por otra parte, suele demorarse varias semanas en fallar. No es algo que se dé de forma rápida. De tal forma que de llegar a esa instancia, el certamen actual ya habría tenido un campeón declarado.