Qatar investiga la muerte de un trabajador en el hotel de concentración de Arabia Saudita

La muerte de un trabajador enluta la Copa del Mundo, ya que la FIFA confirmó que un obrero perdió en el hotel concentración de Arabia Saudita, mientras se desarrollaba el certamen.

Según publicaron medios europeos, se trata de un inmigrante que falleció intentando arreglar un montacargas en el hotel Sealine Beach Resort, donde se concentró el cuadro árabe que le ganó a Argentina en la primera fecha de la fase de grupos.

Supuestamente, el fatal suceso ocurrió en esa etapa del torneo, por lo que la responsabilidad recae en los organizadores del evento planetario, ya que, según los reportes, “se requería una acreditación oficial de la FIFA para acceder al sitio, lo que deja claro que el área está dentro de la jurisdicción de la asociación mundial de fútbol”.

La víctima se llamaba Álex y tenía entre 40 y 45 años, quien murió al instante tras caer de una rampa y golpearse la cabeza. Algo que pudo ser evitado, pues The Athletic asegura que la tragedia ocurrió porque “no llevaba puesto ningún equipo de seguridad en el momento del grave accidente”. Según el medio, “no se sabe si no los poseía o no los usaba”.

Por todo esto, los hechos están siendo investigados por las autoridades locales e internacionales y se espera un pronunciamiento oficial del ente rector para las próximas horas. Hasta ahora, un portavoz de la FIFA sostuvo a CNN en Español lo siguiente: “La FIFA está profundamente entristecida por esta tragedia y nuestros pensamientos y condolencias están con la familia del trabajador”.

No obstante, un estudio del diario británico The Guardian cifró en 6.500 las personas que perdieron la vida durante la construcción de los estadios del Mundial.