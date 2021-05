Queman las bancas en Primera: Dudamel toma un respiro, dos ya se fueron y barras bravas ‘hackers’ en La Calera

Cuando ya se han disputado siete fechas del campeonato nacional, la situación de los entrenadores de los 17 equipo de la máxima categoría está en plena ebullición. Dos clubes ya quedaron sin DT, mientras que Rafael Dudamel parece afirmarse en Universidad de Chile. En La Calera, ya asoman las críticas contra el cuerpo técnico.

Las cosas pasan muy rápido en el fútbol, sobre todo en cuanto a las bancas. Tras la derrota ante Colo Colo en el Supeclásico, las voces sobre la partida del adiestrador universitario Rafael Dudamel se hicieron más presentes. Sin embargo, los sucesivos triunfos sobre Santiago Wanderers y Antofagasta entregan un par de semanas de respiro a los azules.

Sin embargo, el juego del equipo no termina de convencer. Así lo explica César Vaccia, ex DT del club y el único que ha ganado en el Monumental, en tres ocasiones.

“En este fútbol competitivo lo único que importa es ganar, más allá de jugar bien o mal. Si ganas no hay problema, subes en la tabla, tus opciones de ser campeón aumentan y la gente se olvida. Pero en el caso de la U, todavía no tiene un modelo de juego definido. El técnico venezolano va a tener un par de semanas de solaz, pero si vuelve a perder, regresarán las críticas”, dijo el ex seleccionador nacional.

Asimismo, agregó que “me imagino que Dudamel debe andar en eso, Buscando el modelo. Pero debe tener los intérpretes para su modelo, los que desarrollen su propuesta futbolística, cómo defender, cómo atacar, cómo hacer las transiciones… Lleva siete meses en la banca y eso aún no se ve. Quizás, la llegada de tantos jugadores nuevos le ha quitado tiempo. Pero hasta aquí no hay un equipo titularísimo ni un sistema claro de juego. Todo ha ido cambiando”.

Una opinión muy parecida a la de Héctor Pinto, quien fuera entrenador del cuadro de la última vocal en el título del Apertura 2004. Para el Negro, hasta ahora Dudamel se está salvando.

“Yo creo que el técnico está zafando. El equipo ha mostrado algunos signos de recuperación, pero la fisonomía de juego todavía no está. Contra Antofagasta pudo a ver ganado con mayor holgura, pero no lo pudo hacer. Se ven algunos avances, pero no demasiado. Estas dos semanas que vienen podrá estar más tranquilo”, aseguró el ex entrenador de la Sub 20 en 2001.

Dos técnicos menos

Lo cierto es que en estas siete fechas ya hay dos equipos que decidieron cambiar de proyecto. Unión Española destituyó a Jorge Pellicer, justo después de la sexta fecha. El ex entrenado de la UC y Huachipato dirigió las tres últimas fechas del torneo 2020 y el inicio de 2021.

Sus números no fueron los mejores. En once encuentros, el DT sólo logró dos victorias, además de seis derrotas y tres empates. Además, su equipo quedó eliminado en la fase preliminar de la Libertadores con un sonado 6-2 ante Independiente del Valle.

El otro entrenador que no sigue más en este inicio de campeonato es Ronald Fuentes. El ex zaguero asumió el nuevo proyecto de Santiago Wanderers, pero nunca logró las respuestas con el equipo y decidió dar un paso al costado. En seis duelos disputados, perdió en lo seis, con cuatro goles a favor y 13 en contra.

Protestas en La Calera

El sábado, Unión La Calera -el subcampeón chileno- cayó de manera inapelable por 3-0 ante Universidad Católica. Fue sólo la segunda derrota en el campeonato nacional en siete partidos, una situación que contrasta con la Libertadores, donde suma un punto en tres partidos, dos de ellos, como local.

Una situación que no caído bien en la barra brava del cuadro cementero. El sábado, tras la caída ante la UC, los hinchas intervinieron la conferencia virtual post duelo para agredir verbalmente al técnico Luca Marcogiuseppe, mientras contestaba las preguntas de los periodistas.

Un escenario difícil para el ex adiestrador de Real Pilar, el sorprendente equipo de la cuarta categoría del fútbol argentino. El mismo club que dirigía el año pasado Tomás Arrotea, el DT transandino que llegó a Unión San Felipe en la B, pero que ya fue destituido.