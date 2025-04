¿Quién manda ahora tras el fin de Estadio Seguro? Los movimientos para rearmar el plan contra la violencia en el fútbol

El anuncio de Luis Cordero remece al fútbol chileno. El ministro de Seguridad comunica el fin del plan Estadio Seguro, una consecuencia directa de los graves incidentes que se produjeron este jueves en el estadio Monumental, en la antesala y durante el partido entre Colo Colo y Fortaleza, por la Copa Libertadores, que tuvieron un fatal resultado: dos muertos. El otro se debate en las oficinas de la Conmebol. Preventivamente, el ente rector del fútbol sudamericano decretó que los albos no podrán recibir público en sus próximos partidos como anfitriones por el torneo continental, ante Racing y Atlético Bucaramanga. En el intertanto, el Superclásico ante la U fue suspendido.

La conclusión es que la situación no da para más y que se requiere una intervención profunda. De hecho, el propio Cordero había sugerido un cambio de enfoque al plantear la investigación a las barras bravas como organizaciones criminales, lo que supone mayores atribuciones y, naturalmente, el compromiso de esfuerzo aún más profundos. Se trabajará al más alto nivel. De hecho, esta tarde, el ministro se reunirá con Pablo Milad, el presidente de la ANFP para tratar la materia. No hay espacio para concesiones. Tampoco para nuevas pérdidas de tiempo.

¿Quién manda ahora? La respuesta a la interrogante tras el fin de Estadio Seguro

Ese mismo fatídico martes, la suerte de Estadio Seguro comenzó a sentenciarse. Horas después de los graves acontecimientos que habían sucedido en las inmediaciones del Monumental y, luego, a vista de todo el mundo, de la invasión de barristas al campo de juego, la jefa del plan, Pamela Venegas, renunció a su cargo. La dimisión fue aceptada por Cordero. “Por instrucciones del Ejecutivo, el delegado ha comunicado a los organizadores la suspensión del partido de hoy, a pesar de la opinión de los organizadores. Dadas las circunstancias, las formas en que se adoptaron algunas decisiones, la delegada de Estadio Seguro Pamela Venegas, ha presentado su renuncia y la he aceptado”, manifestó, el titular de Seguridad.

Sin embargo, en la práctica, los movimientos habían comenzado antes. En marzo, en la repartición ya habían recibido señales de un cambio de dependencia. Es decir, que dejaba de depender de Interior para pasar a Seguridad. De hecho, a comienzos de abril ya hubo un cambio concreto: comenzó a ser parte del Departamento de Orden Público y Eventos Masivos. En el nuevo organigrama, Venegas pasaría a encabezar la nueva entidad. Sin embargo, el encuentro del Cacique frente a los brasileños terminó lapidando el futuro de la periodista. De manera interina, asumirá Natalia Silva.

En la Subsecretaría de Seguridad Pública, existe una división que es de seguridad y orden público, en cuya interior está constituido el Departamento de Orden Público y Eventos Masivos el que se encargará de los partidos de fútbol y otros eventos masivos.

El objetivo es abordar, desde la perspectiva del orden público, cada evento masivo y/o partido de fútbol en tres áreas: el impacto al interior, en áreas perimetrales y en los barrios periféricos. Este departamento va a tener una jefatura a cargo de todos los eventos y no solo de los vinculados al fútbol.

Otra muestra: la planificación del partido entre Universidad de Chile y La Serena a disputarse este jueves en el Estadio Nacional ya se realizó esta mañana, vía zoom. Contó con la participación de Gustavo Garrido, miembro del departamento que desaparece, la Delegación Presidencial, la municipalidad de Ñuñoa, Carabineros y la U, en su condición de club local. En la cita, la U, sin embargo, avisó que no utilizaría el Registro Nacional del Hincha porque estaba muy cerca del cotejo. Además, se hizo presente la ANFP. Cabe mencionar, que para la última reunión de seguridad del duelo entre Colo Colo y Fortaleza, por la Copa Libertadores, nadie se hizo presente desde la sede de Quilín.

Pamela Venegas, la renunciada jefa del programa Estadio Seguro. Marcelo Hernandez/Aton Chile

Una esperanza

En el fútbol, el fin de Estadio Seguro se concibe como una esperanza, aunque en la percepción también subyace una fuerte crítica. “Me parece perfecto. Si en una década no dio resultados, no cumplió expectativas, tenía que terminarse. Es algo que debió hacerse antes. Se percataron de que no tiene pies ni cabeza. Hoy tenemos delincuencia en los estadios. Esa es la realidad que hay que enfrentar. Todo lo que viene de un gobierno tiene que ser serio. Ojalá que no le cambien el apellido y salgan con algo similar. Tiene que haber mano dura. A los delincuentes hay que sacarlos de los estadios, llevárselos a la cárcel”, sostiene César Villegas, presidente de Limache.

A su turno, Hernán Rosenblum, titular de Huachipato, respalda el cambio de enfoque. “La verdad, solo escuchando el discurso del ministro Cordero, me da la impresión de que esto va en vías de cambiar y enrielarse en el camino correcto. De partida, es una persona que se ve que conoce el tema. Claramente, se ha instruido. Por ende, indistintamente de los efectos que podría causar en la actividad, es el camino correcto. Yo me alineo de inmediato para aportar en un plan que nazca del ministerio de Seguridad”, afirma.

“Más que previsible, era muy necesario. Claramente, era un programa fallido hace mucho rato. Se necesitaba un cambio de timón, de rumbo, con gente capacitada que conozca de leyes, que se instruya en materia de seguridad. Evidentemente, esto tiene que encabezarlo el nuevo ministerio, que lo vea como globalidad, porque esto también es reflejo de la realidad país. Se pueden prever muchas situaciones que no se estaban previendo, por el comportamiento de los delincuentes, que están en todos lados. En los estadios también. Es evidente que nos vamos a ver favorecidos con un apoyo que mira el tema como un problema del país más que del fútbol. Esto está todos los días, en las calles. Y después, cada uno tendrá que asumir su rol. Estamos disponibles para buscar un nuevo camino para buscar la solución”, complementa el mandamás acerero.

Rosenblum vuelve a manifestar su disposición a colaborar. “Se necesitaba una voz fuerte y potente como la del ministro Cordero para enfrentar el problema. Lo veo con la fuerza y las ganas. Nosotros no nos podemos restar. Yo estoy disponible para las mesas de trabajo que se implementen con la ANFP”, insiste.

La mirada parlamentaria

A nivel parlamentario, también hay aprobación. “Me parece una correcta decisión terminar con Estadio Seguro, que era un programita dentro del ministerio del Interior, sin mayores atribuciones”, sostiene el senador Matías Walker, quien hace rato pugna por nuevas regulaciones en el fútbol chileno.

“Yo aspiro a que esto sea reemplazado por una Agencia Nacional de Seguridad en los Estadios, con políticas de mediano y plazo, que trasciendan al gobierno de turno, que no tenga operadores políticos a cargo de su operación sino que expertos en seguridad, en coordinación con la Agencia Nacional de Inteligencia, Carabineros y la PDI. Y que le exija a los organizadores todos los medios tecnológicos como el control biométricos, el uso de torniquetes y el reconocimiento facial”, añade.