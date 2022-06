“¿Quién sos le preguntó ese muchacho?”: Padre de Marcelo Gallardo responde al ninguneo de Beccacece

El pasado domingo se llevó a cabo el partido entre Defensa y Justicia y River Plate por la primera fecha del fútbol argentino que terminó en un empate sin goles. Pero el máximo cruce de la jornada se dio en la zona de los bancos.

“¿Qué te pasa? ¿Quién sos? ¿A quién te comiste, boludo?”, fueron las palabras que Sebastián Beccacece le dirigió a Marcelo Gallardo después de ser encarado por interrumpir el saque lateral al que se disponía a ejecutar el defensor Andrés Herrera.

Pues bien, hay una persona que le entregó la respuesta al ex técnico de Universidad de Chile. Maximo Gallardo, padre del entrenador de River, ocupó sus redes sociales para hacerlo.

El progenitor del DT de los Millonarios compartió una historia en Instagram en la que señala “¿quién sos le preguntó ese muchacho?”, acompañando el texto con una fotografía en la que se ven reflejados los 14 títulos que ha alcanzado en su paso al mando del equipo albirrojo.

La historia de Instagram que fue compartida por el padre de Marcelo Gallardo.

Además del conflicto dentro de la cancha se sumó un nuevo hecho después de la conferencia de prensa en la que Gallardo dejó lo sucedido como una anécdota. “Simplemente no me gustó la actitud que tuvo de meterse dentro del campo y tratar de que no se jugara un lateral que era a favor nuestro. No me gustó esa actitud y se lo hice saber, nada más que eso. Después no pasó más nada”, había señalado.

Pero después de la reunión con los medios, camino hacia los vestuarios, volvió a encontrarse con Beccacece y según relata Olé se formó un tumulto entre los cuerpos técnicos de ambos equipos, debiendo intervenir la seguridad del estadio para evitar que escalara el conflicto.