“Si está preparado o no, solo lo sabe él”: América de México alista una oferta de 4,5 millones de dólares por el pase de Pablo Solari

Lo días de Pablo Solari están contados. América de México, club que ya hizo una oferta por el jugador en enero pasado, volverá a la carga por el argentino en los próximos días.

Cercanos a las negociaciones confirmaron a El Deportivo que el cuadro más popular de la capital azteca ya movió fichas por el exjugador de Talleres y que, incluso, subirá la puntería en los próximos días.

“América ya hizo una oferta la semana pasada e insistirá en estos días. Es un jugador que ya aprobó la secretaría técnica del club y se comunicaron con sus representantes”, dice una fuente al tanto de las tratativas.

En ese escenario, trascendió que las Águilas ya habrían ofrecido poco menos de 4 millones de dólares y que están dispuestos a llegar a 4,5 millones de la divisa norteamericana para lograr el pase del Pibe.

A comienzos de año, el cuadro de Coapa ofertó poco más de 2,5 millones de dólares por llevarse al puntero. Sin embargo, en Blanco y Negro consideraron insuficiente el esfuerzo económico de la institución extranjera.

Sobre todo, porque en diciembre pasado, el cuadro del Monumental pagó alrededor de 1,3 millones de dólares por el 80% de los derechos económicos del jugador a la T cordobesa.

Encima, el poderío económico del cuadro azulcrema podría hasta triplicar el salario del argentino. A modo de ejemplo, en diciembre de 2021, el club pagó 12 millones de dólares por el volante chileno Diego Valdés, quien acordó un salario de 150 mil dólares mensuales, poco más de 120 millones de pesos.

La eventual partida del Pibe ya es tema de conversación entre sus compañeros. “No he estado muy al tanto, no lo he hablado con él así que lo que sea mejor para él, se lo merece, ha hecho un buen trabajo”, señaló el uruguayo Maxi Falcón.

Sin embargo, más allá de los buenos deseos del defensor, el Peluca lo llama a meditar la decisión. “Si está preparado o no, solo lo sabe él. De mi parte solo le deseo lo mejor”, enfatizó.

Buscan reemplazo

Pero en Colo Colo saben que será complicado evitar la salida de un de sus figuras. Así, la secretaría técnica ya trabaja para contratar a un posible sucesor del futbolista que salvó al club de la B.

Uno de los nombres que ronda en Macul es el de Yorman Zapata, atacante colombiano de Magallanes de la Primera B, quien no escondió su deseo de vestir de blanco: “sería un gran desafío en mi carrera”.

Asimismo, el representante del jugador cafetalero, Camilo Cantor, reconoció que “la gente que tenemos en Chile nos dijo que si se va Solari, Zapata es uno de los principales candidatos a reemplazarlo”.