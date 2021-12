Colo Colo ve alejarse a Pizarro y acuerda comprar el 80% del pase de Solari por US$ 1,3 millones

La relación entre Colo Colo y Vicente Pizarro parece llegar a su fin. Después de meses de negociaciones tras el término de contrato y un ultimátum de Blanco y Negro al jugador y su representante, los avances no han sido los esperados. Así lo explicó el presidente del club, Edmundo Valladares, quien expuso las razones por las que no se avance, principalmente la cláusula de salida. El club exige US$ 2 millones por el 50% del pase y un sueldo escalonado, donde el primer el año bordeará los $ 4 millones, para luego duplicarse. Mientras que el futbolista, a través de la empresa de Fernando Felicevich, pide una rescisión que no sobrepase los US$ 800 mil.

“Más que plazo, nosotros fuimos muy claros. Les manifestamos a ellos que nosotros ya teníamos una postura, dichas posturas están lejanas en lo económico y nosotros esperamos que ojalá se pueda dar un acercamiento, pero nosotros consideramos que los valores que hemos propuesto son muy acordes a un jugador que tiene una proyección enorme en Colo Colo, que es prioridad para la institución y que hemos formado por ocho años. Por lo tanto, creemos que lo mínimo es que podamos blindar a nuestros juagdores de la mejor manera y darles continuidad. No queremos cometer errores pasados, de tener cláusulas muy bajas, lo que nos costó muy caro en el pasado. No queremos regalar a nuestros jugadores a precio de huevo”, manifestó.

En buena parte del directorio ven al volante fuera del club y la única manera de que continúe es que acepten la propuesta de los albos. Además, siguen con la idea de no hacer más negocios con Felicevich. “Les hemos hecho saber cuál es nuestra propuesta, nosotros estamos llanos a que ellos se puedan acercar”, aseguró el timonel, quien agregó: “Hace bastantes días acordamos su sueldo, que va a tener una alza muy razonable. Estábamos de acuerdo en que la estadía fuera por tres años. Estamos haciendo un esfuerzo, un gesto para que Vicente se pueda quedar con nosotros”.

Luego, el dirigente insistió en la importancia de retener al futbolista. “Es parte de nuestro proyecto, es prioridad para el cuerpo técnico, para la institución por todo lo que significa dentro de la cancha y fuera de ella, pero nosotros entendemos que tiene una postura que nos ha hecho saber su representante y esperemos que se pueda acercar. Nosotros entendemos que Vicente quiere jugar en Colo Colo, es su casa, lleva más de ocho años, así que esperemos que se pueda acercar esa postura. Lo que hemos propuesto es muy sensato, es acorde con la proyección que tiene, es acorde con la formación de ocho años que ha hecho la institución por Vicente y porque Colo Colo ha sido la vitrina para que se pueda desarrollar y pueda ser el jugador que es hoy en día y que la ha permitido llegar a la selección adulta”.

Fuerte inversión por el Pibe

Otro de los aspectos que se conversó en la reunión de directorio realizada hoy en la Casa Alba fue la compra de Pablo Solari. El acuerdo consistía en pagar US$ 750 mil por el 50% del pase a Talleres de Córdoba. Sin embargo, el Cacique tiene una nueva propuesta, que es comprar el 80% de la carta, por una cifra cercana a los US$ 1,3 millones, según pudo averiguar El Deportivo. Los clubes están conversando para llegar a un acuerdo, principalmente en la forma de pago. “Estamos conversando hace unos días y estamos muy contentos, porque es uno de los grandes objetivos para Colo Colo”, dijo el mandamás.

En tanto, la continuidad de Leonardo Gil es otra de las urgencias. “Es prioritario que pueda continuar en Colo Colo, él tiene toda la convicción de hacerlo. Es una situación que no ha sido fácil, el mercado chileno no es competitivo con otros mercados otros a nivel mundial, por lo tanto no es fácil, señaló Valladares, quien agregó: “No sólo tenemos que buscar esa continuidad, son varios jugadores que queremos mantener la base del plantel, ojalá poder reforzar en algunas posiciones. Haremos llegar una propuesta formal por Leonardo Gil, haremos el mayor esfuerzo que podamos”.

Por último, el timonel anunció la renovación de Emiliano Amor, por tres años, y la permanencia de Bryan Soto, quienes se suman a César Fuentes, quien también extendió su vínculo la semana pasada.