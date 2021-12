Más con menos: El Betis de Manuel Pellegrini es el equipo más eficiente entre los líderes de LaLiga

El Betis de Manuel Pellegrini hace historia en LaLiga. No sólo por la contundente goleada de 4-0 sobre la Real Sociedad, uno de los clubes sensación del torneo. Tampoco por el tercer puesto que lo tiene de lleno en puestos de Champions. Si no, más bien, por el beneficio que ha sacado el técnico chileno con un por supuesto muy limitado.

Porque la contracción económica del club, que incluso lo tiene bajo la lupa de la Uefa por sus pasivos, de ninguna manera ha afectado los resultados deportivos. Al contrario, el elenco bético está muy por debajo de los mayores presupuestos del torneo, pero de todas maneras está tercero.

Desde 2013, el organismo rector del campeonato y el Consejo de Deportes del gobierno español controlan el gasto de los equipos, para así evitar el endeudamiento de los clubes de las dos máximas categorías. Para ello se fijan límites salariales para cada una de las instituciones, de acuerdo a los ingresos que suman por temporada.

En esa particular lista, los sevillanos están muy lejos de los clubes más millonarios. Al ordenar los límites salariales, los Albiverdes tienen el noveno más alto, con 79 millones de dólares por año. Al sacar la proporción, cada uno de los 33 puntos le ha costado, hasta ahora, 1,07 millones de dólares.

Real Madrid, líder con 43 unidades, tiene un presupuesto en esta temporada que llega a los US$ 834 millones. En ese sentido, cada punto le ha costado más de US$ 8,7 millones al cuadro merengue. En el caso de Sevilla, sublíder de la competición, su límite salarial está fijado en US$ 226 millones, cada unidad bordea los 3 millones de dólares.

Escasa inversión

Pero si el límite salarial impuesto al equipo de Pellegrini es bajo, la inversión de la institución es aún más escasa. En una competencia con muchos problemas económicos, el elenco andaluz es el quinto club que menos gastó en refuerzos.

En la última ventana de mercado, los béticos invirtieron menos de 4 millones de dólares, tras la compra del pase de Germán Pezzella a la Fiorentina. El resto de la conformación del plantel pasó por el ingenio del entrenador y la dirección deportiva que, además de mantener a la mayoría del plantel, tuvo un superávit de casi 12 millones de dólares tras la venta de Emerson Royale.

Lejos de los cuadros que más dinero desembolsaron como Atlético de Madrid (69 millones de dólares), Villarreal (61,5 millones), Sevilla (43,5), Real Madrid (35 millones) o Getafe (17,5 millones)

Se llena de elogios

A la luz de los números, el logro de El Ingeniero tiene aún más méritos. Un derrotero muy parecido al que tuvo en Villarreal, institución a la que llevó a la Liga de Campeones por primera vez en su historia y a la que, incluso, puso en la semifinal del torneo en la temporada 2005-’06.

Lo mismo con Málaga, club al que clasificó al máximo torneo europeo de clubes por única vez en su historia y, encima, lo ubicó en los cuartos de final en la temporada 2012-’13, tras una polémica eliminación ante el Borussia Dörtmund alemán.

Incluso, sus eventuales competidores se han deshecho en elogios para con el entrenador chileno. Así lo resumió a El Deportivo, el vicepresidente de Villarreal, José Manuel Llaneza.

“Estoy encantado con la campaña que está llevando Manuel (Pellegrini). Nos gustaría estar más adelante que ellos en la tabla de posiciones, pero no ha podido ser. Manuel es un gran amigo y mejor profesional. En absoluto me extraña lo que está haciendo en el Betis. Sabemos la forma que tiene de trabajar y esto no es más que la confirmación de todo lo bueno que ha hecho en España”, explicó el dirigente del Submarino Amarillo.

En ese sentido, la prensa española, tan crítica en otros momentos, se ha tenido que rendir a la capacidad del DT. “Pocos entrenadores tienen el don que posee el chileno para leer y cambiar los partidos”, escribió El Desmarque. El diario Marca, uno de los medios que fustigó al chileno en su paso por Madrid, tituló que “El Betis de Pellegrini, una máquina perfectamente engrasada”. Mundo Deportivo, en tanto, destacó el nuevo récord de 28 triunfos béticos en un año calendario, el mejor en la historia del equipo.