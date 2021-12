Sampaoli: “Cuando la U jugó el partido por mantener la categoría, lo sentí como propio”

Este martes se cumple una década desde que Universidad de Chile obtuvo la Copa Sudamericana y TNT Sports transmitirá un especial con todos los detalles de dicha campaña.

Pero sin duda, una de las entrevistas más esperadas es la que le realizarán al técnico de esa época, Jorge Sampaoli, pues el actual adiestrador del Olympique de Marsella hace mucho tiempo que no habla de la actualidad del fútbol chileno.

Y el también campeón de la Copa América 2015 con la Selección Chilena no se guardó nada y aseguró que fue uno de los millones de hinchas azules que sufrieron con el infartante duelo ante La Calera, pues estaban descendiendo hasta los minutos finales de dicho compromiso.

“Cuando la U jugó el partido por mantener la categoría, lo sentí como propio y eso me hizo recordar el 2011″, aseveró el estratega en este documental que se transmitirá este 14 de diciembre a las 18 horas en las plataformas del canal deportivo y luego a las 21 horas en sus diversas señales televisivas.

Además, Sampaoli insistió que sigue enamorado de los azules y confesó que “el particular vínculo que tengo con la institución, no va a terminar nunca”. Y como se podría acabar si esa campaña que encabezó, no sólo le entregó a nuestro país la segunda corona internacional de su historia (anteriormente sólo estaba la Libertadores de Colo Colo), sino también obtuvo reconocimiento internacional.

De hecho,uno de los resultados más recordados por todos los amantes del fútbol de este lado del planeta es el ya mítico 4-0 que le propinaron a Flamengo en Brasil. “No queríamos que finalizara ese partido, queríamos seguir haciendo goles”, recordó el estratega. Y terminó contando una anécdota que muy pocos conocían hasta ahora: “Ronaldinho, terminó el partido y vino al vestuario a felicitar al plantel: Nos dijo que era impresionante lo que jugaba este equipo y eso también fue elevando la creencia de los jugadores de que podían”. Y pudieron, porque esa Copa Sudamericana se quedó en casa y de paso, se transformó en la primera vuelta olímpica internacional que se vería en el Estadio Nacional.