Cristián Zavala y la opción de jugar por Colo Colo: “Quiero dar ese salto, me lo gané”

Una de las figuras que destacaron en el último campeonato fue Cristián Zavala. El delantero de 22 años de Deportes Melipilla entregó todo su talento a los Potros que en los últimos días han debido enfrentar las acusaciones de irregularidades de diversos clubes.

Ante esto, el atacante señaló al programa El Diván del Kily de El Deportivo que “a nosotros cuando nos contrataron para jugar al fútbol. Lo administrativo, eso no va de parte mía. No me corresponde hablar de ese tema. No soy dirigente. Siempre estuvieron al 100 conmigo”.

“Estamos todos en la misma. A nosotros nos pagan por el trabajo en la cancha. El club cumplió con nosotros”, complementó.

También se dio el tiempo para referirse a su situación actual con Deportes Melipilla y una posible partida para defender a Colo Colo para el próximo torneo.

“Ahora tengo una reunión con Melipilla. Hoy después de la reunión se va a resolver qué va a pasar conmigo. El contrato está vigente así que, de no pasar nada, voy a seguir en Melipilla”.

Sobre la posibilidad de defender a los Albos, apuntó que “no me han llegado ofertas a mí. Todo llega a mi representante. Con ellos no he podido conversar. Les he pedido que no me avisen y me metan cosas en la cabeza. Lo de Colo Colo no lo tengo claro, no sé que tan real es. Quiero dar ese salto, me lo gané”.

“Yo quiero jugar la Copa Libertadores, porque fui a la Sudamericana y no pude sumar minutos. Quiero sentir presión, quiero ir a un equipo grande. Si no se da en Chile, no tengo problema”, prosiguió.

En cuando al lugar que le gustaría tomar en el planteamiento de Gustavo Quinteros, Zavala destacó que “por lo que he escuchado las veces que jugué contra Colo Colo al profe Quinteros le gustaba más a Solari por el sector derecho, yo lo hago por el izquierdo. Si se da la opción de ir voy a pelear el puesto siendo leal y trabajando para mí”.

Cristián Zavala lleva el balón durante el duelo amistoso entre Chile y El Salvador. Foto: AP.

A su vez, compartió cómo fue la experiencia de defender la camiseta de la selección en los últimos amistosos disputados en Estados Unidos.

“Fue un grupo espectacular. Todos sabiendo la importancia de representar al país. Era todo nuevo, lo viví a concho. Lo único que quería era estar ahí. Por lo que uno siente, es un grupo que se está consolidando. Jugamos contra México y era como si nos hubiésemos conocido toda la vida”.

También señaló que “el profe (Martín Lasarte) nos dijo que aprovecháramos nuestra oportunidad. Esa fue la palabra clave. Era algo que lo pedíamos y creo que lo supimos aprovechar. Los jugadores de la Generación Dorada llevan años en la élite del fútbol. No hay que apurar nada. Hay que seguir dándole. Lo que espero es seguir manteniéndome en las nóminas de la selección o al menos seguir en la mira de la selección”.

Y también confesó que el DT le dejó algunas tareas. “Me señaló los aspectos que tengo que trabajar, lo que tengo que mejorar y desde ya estoy enfocado en eso. Hacer caso y trabajar en lo que me pidió. El hombre sabe, entonces voy a hacerle caso en todo lo que me dijo”.