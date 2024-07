“Quiero que te los gastes en ropa, no en pendejadas”: excompañero recuerda el día en que Chupete Suazo lo ayudó con US$ 1.000

Humberto Suazo es un jugador que ha dejado huella en todos los lugares en los que ha estado. En Monterrey fue ídolo máximo y hasta llegó a ser goleador histórico por bastante tiempo. Y justamente en los Rayados su recuerdo sigue intacto. Fue Jesús Zavala, excompañero de Chupete, quien lo recordó en un podcast, donde reveló la faceta más íntima del delantero chileno.

“Era raro, rarísimo. Hubo un tiempo que fue mi compañero de cuarto, me llevaba muy bien con él, es súper buena onda, pero tenía sus momentos raros. De repente andaba enojado, de repente andaba de buenas, no sabías cómo iba a llegar”, comenzó señalando en el programa Te Falta Fut.

También relató cómo era el mundialista en la cancha, donde se transformó en el mayor referente del equipo. “En la cancha, eso sí, él nos decía que lo regañáramos o le gritáramos si hacía algo mal. Yo creo que por eso funcionó mucho ese equipo, nos decíamos las cosas de frente y nos exigíamos”, sostuvo.

Zavala estuvo 12 años vistiendo la camiseta del cuadro regiomontano, donde ganó varios títulos nacionales e internacionales.

“Muy humano”

Dentro de esos momentos de convivencia, Zavala se detuvo en una particular anécdota en el comienzo de su carrera. Sucede que en una ocasión Suazo le pidió que lo acompañara a McAllen, un centro comercial en Texas, que era muy frecuentado por los habitantes del norte de México.

“Cuando se enojaba, se enojaba, pero hubo un momento cuando yo empezaba y todavía no ganaba muy bien en el que me dijo ‘vamos a McAllen’, le dije que no tenía dinero, pero me pidió que le hiciera compañía. Íbamos en la carretera y sacó mil dólares, me dijo: ‘ten flaco’”.

Luego de ese gesto, se produjo un intercambio. “‘Gástatelos, es para que compres, quiero que te los gastes en ropa o lo que necesites, no en pendejadas’. Siempre fue muy humano, era especial pero muy humano, cuando me empezó a ir mejor, apoyó a otros chavitos”, describió.

En su paso por Rayados, Suazo anotó 121 goles y dio 71 asistencias en 255 partidos. Además, ganó dos títulos de Primera División y tres Concachampions. Se convirtió en el máximo goleador del Clausura 2008 en México y goleador de la Liga de Campeones de la Concacaf 2011-12.