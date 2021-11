Quinteros no afloja: “Fuimos perjudicados terriblemente y ahora tenemos dos finales”

La pandemia, la Seremi, los contactos estrechos, la cuarentena y los jóvenes... Todas esas son las razones que esgrime Gustavo Quinteros para justificar el mal rendimiento que tuvo Colo Colo ante Curicó y que hoy ya no lo tienen como líder exclusivo de la competencia.

“Si para vos no entrenar siete días, no influye... para los que sabemos de esto, influye mucho. Tiene que ver el con el bajón físico que tenemos. Nosotros formamos un equipo joven y estamos peleando ante un equipo que se forjó para jugar Copa Libertadores. Estamos ahí, primeros y con posibilidad de ganar el torneo. Pero, fuimos perjudicados terriblemente y ahora tenemos dos finales y después podemos jugar un desempate”, asegura el técnico albo cuando El Deportivo le pregunta por su autocrítica.

Poco antes el estratega de los blancos detalla que”jugamos con cinco chicos menores de 20 años para definir un campeonato y no es fácil y lo hicieron bien por momentos. Me hubiese gustado jugar con titulares, pero dependemos de nosotros y estamos vivos, estamos bien”.

Quinteros reconoce también que el compromiso ante los locales “no fue jugado como lo pensábamos, el rival jugó bien y pensando de esa manera quizás no se perdió, se ganó un punto”. Pero entregó la receta para la recta final ante Unión Española y Antofagasta.

“Debemos mejorar mucho en la parte física. Los jugadores estuvieron encerrados siete o diez días y no están bien. Tenemos que hacer un fortalecimiento físico, hacer una mini pretemporada, para enfrentar a los equipos que no tuvieron contactos estrechos”, expresa.

La figura del partido

La ley del ex se cumple casi en su totalidad en este encuentro entre sureños y santiaguinos. Sólo faltó que Ronald de la Fuente marcara un gol para que respondiera a todos los canones, pues el otrora colocolino fue la figura del encuentro y lo agradece en la transmisión de TNT Sports.

“Es un punto importante para nosotros, en una situación complicada. Siento que nos pudimos quedar con el triunfo, por lo que es una lástima empatar. Pero el punto nos ayuda a seguir en la pelea”, asegura el lateral.

Luego añade que su gran rendimiento “pasa por la confianza que me han entregado acá, desde que llegué. Además, en Colo Colo me lesioné y me costó bastante. A eso se le sumó una mala racha grupal que afectó los rendimientos individuales y hoy me debo a Curicó”.

Por último, De la Fuente concluye que “nos quedan dos finales y esto se decidirá en la última fecha por diferencias mínimas. Esperamos quedarnos con los tres puntos de local (ante Palestino9 y luego rescatar algo de visita (con Audax) que nos permita permanecer en Primera”.