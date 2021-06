Quinteros reconoce que fue contactado por San Lorenzo: “Un agente me llamó, pero estoy cómodo en Colo Colo”

Gustavo Quinteros reconoció que está siendo seguido desde el otro lado de la cordillera. Tras la victoria por 2-0 ante Deportes La Serena, en el estadio Monumental, el técnico de Colo Colo reveló que fue contactado por San Lorenzo para asumir la banca del club argentino. No obstante, manifestó que, por ahora, no se moverá del Monumental, ya que respetará su contrato.

“Sí, es verdad. Hay intención de un agente que me llamó. Pero yo estoy trabajando y estoy cómodo en Colo Colo. Muy contento. Tengo contrato hasta diciembre y pienso la temporada hasta diciembre. Espero lograr los objetivos, con un equipo competitivo que sea capaz de conseguir logros. Ese es mi objetivo ahora”, declaró el DT del Cacique sobre el interés del Ciclón.

El adiestrador, además, se refirió al encontrón entre miembros del cuerpo técnico de La Serena y Maximiliano Falcón, hecho que, según indicó, no pudo apreciar con demasiada claridad. “No, no. Nada. No sé que habrá pasado con el arquero que se acercó y algo dijo. Pero no sé si Falcón habrá hecho algo. Les dije que no hablen con el rival, que no hablen con el árbitro ni con nada, porque ante la mínima nos sacan 18 jugadores”, dijo, concluyendo entre risas, en diálogo con TNT Sports.

Quinteros también analizó el duelo ante los papayeros y destacó la actuación de sus pupilos. “Fue planificado así. Les metimos mucha presión. Sabíamos que los últimos 20 minutos o 30 iba a suceder lo mismo que con Huachipato. Estamos muy bien físicamente”, afirmó.

Y complementó: “Presionamos mucho e hicimos que cometieran errores, como pasó. En varios pasajes donde no estuvimos precisos pudimos haber convertido antes. Lo ganamos con intensidad, con dinámica y presión. Creo que estuvimos un poco imprecisos en los últimos pases, sino creo que el resultado habría sido más favorable a nosotros todavía”.

Asimismo, el entrenador realizó un balance de su escuadra previo al receso por la Copa América. “El objetivo es clasificar a la Copa Libertadores, por lo menos. Después, si seguimos creciendo como equipo, tenemos un muy buen plantel que si seguimos creciendo por supuesto que podemos aspirar a pelear el campeonato, como debe ser en Colo Colo. Son partidos con mucha intensidad y dinámica. Hay que tratar mejorar más en la generación de fútbol. Eso nos va a dar la posibilidad, a partir de la segunda mitad, de ser más competitivos y aspirar a algo más grande”, aseveró.

Y, finalmente, tuvo palabras para Luciano Arriagada, quien marcó el segundo gol albo ante el conjunto granate: “Aprovecha muy bien. Es muy vivo. Tiene gol y está trabajando muy bien, a la par de todos. Va a seguir creciendo, porque es un chico que tiene que seguir creciendo desde lo físico y la fuerza mental. Está en Colo Colo y eso siempre demanda mucho. Es juvenil, pero cuando no lo sea tiene que estar preparado en todos los sentidos. Estamos contentos porque cada vez que juega marca diferencias. En goles define muy bien”.

Rodríguez: “Hemos ido creciendo muchísimo y se ha ido demostrando”

Martín Rodríguez domina el balón en el partido entre Colo Colo y La Serena. FOTO: Agencia Uno.

Otro que habló del cotejo ante el equipo serenense fue Martín Rodríguez, quien fue escogido la figura por el canal dueño de los derechos televisivos del Torneo Nacional. “Sabíamos que iba a ser un partido muy duro e intenso. Estoy muy feliz por el grupo. Hemos ido creciendo muchísimo y se ha ido demostrando. Estoy contento y feliz por el triunfo”, dijo, al mismo medio.

El extremo también habló de su falta de gol en el cuadro albo: “Por ahí todos me dicen que le pegue más al arco. Pero hoy en día estoy buscando otra función, que es asociarme más con mis compañeros. Con tal de ganar y servir al equipo, estoy muy feliz”.

Y valoró el alza del Cacique: “Vine para aportar y creo que de la temporada pasada a ahora se nota un cambio drástico en el club. No es porque yo llegué. Encontramos la familia dentro del campo de juego y eso nos ha llevado a conseguir resultados. Muy feliz por mis compañeros que hemos logrado estar arriba”.