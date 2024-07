Radiografía a los primeros 200 días de Jorge Almirón en Colo Colo

Cuando se cumplía el tiempo reglamentario, Lucas Cepeda apareció para salvar a Colo Colo. El Cacique no brilló frente a O’Higgins, pero le ganó en una de las últimas acciones del partido. Algo similar a lo ocurrido ante Unión Española una semana antes. Y una historia que también vivieron en más una ocasión en el primer semestre. Porque el elenco albo de Jorge Almirón no brilla, pero cumple. Es la tónica de los 200 días que lleva el transandino en el banco del elenco de Macul.

A principios de enero, en Blanco y Negro confirmaron el arribo del DT que hacia meses llevaba a Boca Juniors a la final de la Copa Libertadores. Hasta ahora, quien brilló como futbolista en Santiago Wanderers acumula 32 partidos dirigidos, con 16 triunfos, nueve empates y siete caídas. Si ese desglose se hace por certamen, a nivel de Primera División suma 17 cotejos, con 10 victorias, dos paridades y cinco tropiezos. Los de Pedrero están en la cuarta posición en la tabla, con 32 puntos, ahora a dos unidades del líder Coquimbo Unido.

En los hitos, si hubiera que remarcar dos, estos están claros. Uno es positivo en Pedrero: la clasificación de Colo Colo a los octavos de final de la Copa Libertadores. Si bien consiguió menos puntos que los cosechados por el elenco albo cuando era dirigido por Gustavo Quinteros en las ediciones anteriores, los seis positivos (traducidos en una victoria, tres empates y dos derrotas) fueron saldo suficiente para superar el Grupo A, donde Fluminense se escapó y la segunda plaza fue peleada hasta la última jornada por el Cacique, Cerro Porteño y Alianza Lima.

Almirón junto a Arturo Vidal. Foto: Photosport

El otro momento que queda en la historia es la derrota por la mínima ante la U, en el estadio Monumental. Un tropiezo que para el cuadro más ganador del país no ocurría hace 23 años. En los fríos números, el período de Almirón ha tenido más altos que bajos. Sin embargo, en el juego, el cuadro fundado en 1925 no termina de convencer. Sobre todo por qué le cuesta un montón conseguir las victorias.

Críticas al DT

Para Leonardo Véliz, histórico exfutbolista de Colo Colo, el proceso del DT argentino no ha despegado. “Mi opinión no es buena. No es el equipo avasallador podría ser con los refuerzos que llegaron. Sobre todo Vidal. También llegaron Castellani y Paiva, ahí están las tres incorporaciones más connotadas. Y resulta que gana convenciendo a nadie, en forma agónica. No sé cuál es el sistema de Almirón, cuál es el estilo. Lo tenían catalogado como un entrenador copero, por la impresión que había dejado en la última Copa Libertadores, pero Boca llegó a esa instancia con puros empates. Entonces creo que aquí en Chile todavía está el debe”, señala, en diálogo con El Deportivo.

El exentrenador de la Roja Sub 17 enfatiza en que lo exhibido por los futbolistas no terminan de responder a su cartel y que eso es responsabilidad del cuerpo técnico. “Ha hecho cambios, pero no han respondido ni los jugadores. Marcando a Vidal. Todos sabíamos que si venía iba a jugar dos partidos y después dos no, porque el cuerpo se resiente. Ha tenido dos lesiones en el año. No ha sido el pilar fundamental de este Colo Colo y Almirón tiene culpa en eso. Todos los cambios que hace no funcionan. Al final recurre a Cepeda y el chico lo está salvando”, explica.

Según el expuntero, en este 2024, el Cacique ha perdido algunas de las fortalezas que caracterizaban su juego en la temporada anterior. “Los rivales ya le tomaron la mano. Wiemberg y Opazo amenazaban por las bandas y ya no. Creo que el lateral izquierdo lo ha hecho mejor. Pero el mediocampo es la gran falencia este Colo Colo. Ahí es donde se ganan los partidos y es justo la zona donde no se puede afianzar el equipo. Está el caso de Gil, que no es el jugador que metía un zurdazo o un cambio de frente eficaz, ahora pierde muchas pelotas. Pavez ha sido el hombre más regular, por algo Gareca lo ha llamado la Selección, y Vidal... te repito, no ha sido el hombre que llega al área. Yo no sé por qué Vidal patea los balones detenidos, si él es una amenaza en el juego aéreo. Debe estar en el área, no puede patear los tiros de esquina. Alguien debería preguntarle eso a Almirón”, desmenuza.

Almirón retando a Carlos Palacios.

El mundialista en Alemania 1974 se detiene en las individualidades: “Palacios es un trotón, que tiene activos de luminosidad, pero si no hiciera goles de penal, sería resistido. Ese es Colo Colo hoy día. Atrás se salva. Es el equipo que menos goles recibe. Se ha mantenido bien con Falcón y Saldivia, también Cortés cuando controla sus emociones. Pero arriba es muy predecible”.

¿Lo ayuda el nivel local?

Para Véliz, es improbable que en la interna de Blanco y Negro se cuestione a Almirón, porque está en la parte alta de la tabla, sin embargo, asegura que esto se debe al pobre nivel del torneo local. “Yo soy defensor de los procesos, pero esa palabra no está en el diccionario de Colo Colo. Sin embargo, los dirigentes tienen una herramienta eficaz para contestar al decir que están cerca de los punteros. Pero Almirón no ha demostrado nada. Está tan mal el campeonato que todos los equipos que están peleando el título tienen falencias graves”, apunta.

De hecho, cree que tampoco es un mérito suficiente haber avanzado en la Copa Libertadores y ejemplifica con el rendimiento de las otras escuadras chilenas a nivel internacional. “Mira a Palestino y Huachipato en la Copa Sudamericana, están haciendo la pega. Pero tampoco uno va a decir ‘oye, el torneo se está levantando con lo mostrado por estos dos equipos’”, sentencia.

El diagnóstico que da el exjugador es claro. “Si me dices qué puedo rescatar... la paciencia del hincha y una cierta solidez defensiva. Eso es todo en este Colo Colo de Almirón. No podemos decir que tiene un goleador. Ahora hay que esperar a Correa. Pero veo muy mal aspectado a Colo Colo de cara a la llave con Junior. No sé de dónde va a sacar arrestos. Contra Unión Española, por ejemplo, gana por un error defensivo. Lo mismo contra O’Higgins. Ni Vidal le está dando nivel”, cierra.