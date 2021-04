Rafael Dudamel: “Hay gente que se resiste aún a que un DT venezolano pueda estar en la U”

Mientras la directiva de Universidad de Chile le da públicamente su respaldo, el técnico Rafael Dudamel aprovecha el tiempo para defender su cometido en la banca azul. Y es que, según sus palabras, las críticas han sido abundantes. Pese a ello cree que van por el buen camino.

“Cuando uno recibe críticas, entendemos que estamos expuestos por las dimensiones de estar en la U, por los sentimientos que mueve. Cuando es con respeto, hay que atenderlo. Pero seguimos en la búsqueda, en la insistencia, en la construcción de lo que todos queremos”, dijo el adiestrador a Espn.

Pero no duda en justificar su cometido, ya que “logramos los objetivos trazados cuando llegamos. No descendimos, tampoco jugamos el partido de definición y clasificamos a la Libertadores como tercero. Los números no mienten. Puedes jugar muy bien y no alcanzar los objetivos. El buen juego no se va a valorar. Sentimos que se puede ser mejor”.

Sobre la derrota por la mínima en el clásico también tuvo su particular análisis: “Fue un partido que, según mi opinión, fue parejo. Ellos fueron más consistentes en lo ofensivo, nosotros en lo defensivo y en la elaboración. Tenemos que ser más contundentes”.

Sin embargo, el venezolano reconoce que su equipo está en constante evolución. Recién van cuatro fechas del torneo y el DT está convencido de que los jugadores aún no dan su mejor rendimiento.

“Al analizar la situación con mi cuerpo técnico, con el presidente o con el gerente, no nos ponemos de acuerdo. Todavía no está la mejor versión de Andía o de Cañete. Tampoco de Marcelo Morales, en pleno crecimiento. Pablo Aránguiz no está a tope, lo mismo que Nahuel Luján y Thomas Rodríguez, quienes tienen mucho por dar. El plantel tiene mucho margen de crecimiento y eso marca al entrenador”, explicó.

¿Xenofobia?

Aunque hay un tema que ronda en la cabeza de Dudamel. Según consigna, muchas de las críticas son más agudas por su condición de se venezolano. Si bien niega que exista algún tipo de xenofobia, advierte que hay algunas reacciones que son desmesuradas.

“No quiero que se tome como xenofobia, pero sí creo que hay gente que se resiste aún a que un técnico venezolano pueda estar en la U. Pero no tiene nada que ver con la nacionalidad, sino con la capacidad. Algunos vienen con esas frases de casete: ‘allá se juega al béisbol’; concepto que es obsoleto”, confirmó.

Incluso abundó en sus explicaciones, ya que “cuando en algún momento he escuchado alguna crítica, que puede ser de un hincha no necesariamente de la U… Puede ser un periodista, que ya salta la crítica de lo futbolístico y pasa a lo personal, no la comparto. Creo que es a la resistencia al técnico venezolano, pero no me condiciona, no me victimiza en lo absoluto. Me quedo con el porcentaje mayor que se hace en base al respeto”.