Raphinha enciende el clásico entre Argentina y Brasil: “Les daremos una paliza; vamos con todo dentro y fuera del campo”

El clásico entre Argentina y Brasil aún no comienza y ya se vive fuera del campo. Este martes a las 21 horas, en el mismo instante que esté jugando la Roja ante Ecuador, el Scratch visita Buenos Aires. Y pese a que la Albiceleste es líder de las Eliminatorias y que la canarinha viene en un momento complicado en su historia, los dirigidos por Dorival Junior exhiben confianza. En la jornada pasada, el elenco verdeamarelo venció agónicamente a Colombia, con goles de Raphinha y Vinícius Junior.

Ahora precisamente el atacante del Barcelona fue quien envió un desafiante mensaje. “Les daremos una paliza, sin dudas. Vamos con todo, dentro y fuera del campo, como tiene que ser”, señaló el ariete, en entrevista con el histórico Romário. El delantero fue más allá y prometió anotar. “Haré un gol, que se jodan”, lanzó. “La última vez que jugamos en el Maracaná pude jugar pero no fue como queríamos. Ahora tenemos que ganar”, añadió el jugador.

Raphinha en el último duelo entre Brasil y Chile. (Foto: Reuters)

La reacción de Romário ante la respuesta de Raphinha fue igual de picante. “En Argentina hay que pegarles, ¡duele! Son unos cabrones”, complementó el exfutbolista.

En el diálogo con el ídolo del Scratch, el ariete explicó su pensamiento. “Soy alguien que odia perder. No me gusta perder, ni en el fútbol, ni en los videojuegos, ni en casa. Es solo un mal presentimiento que tengo, y eso es lo que me llevó a donde estoy: el deseo de desarrollarme, el deseo de ganar”, contó.

Dentro del vestuario de Brasil ensalzan la actitud del artillero y lo elogian por su rol en el plantel. “Es un fenómeno, tanto como jugador como persona, ahora se puede ver el potencial que tiene, todo lo que puede hacer, y nosotros en la selección nacional venimos viendo eso desde hace algún tiempo. Hay líderes en el grupo que la gente puede no notar, y hoy la gente ve el liderazgo de Raphinha, pero lo vimos antes. Incluso cuando llegó recientemente a la selección nacional, mostró liderazgo físico, liderazgo defensivo desde el frente y liderazgo ofensivo también. Siempre fue una persona que asumía la responsabilidad en la cancha, en el vestuario, siempre hablando, siempre participando en las discusiones y reuniones”, dijo Marquinhos.

Por su parte, el entrenador Dorival Junior le puso paños fríos a los dichos de su dirigido, pero anticipó que efectivamente se vivirá una batalla campal. “Es un gran clásico del fútbol mundial. Habrá pelea en el campo, pero habrá respeto entre ambos equipos. Estamos yendo a jugar con la selección campeona del mundo y de la Copa América. Es un gran rival que merece todo nuestro respeto”, comentó el DT.

“Intentaremos jugar nuestro mejor fútbol. Intentando conseguir un gran resultado, respetando todas las condiciones. Ser respetado, seguro. Entendiendo que un partido de fútbol se decide en la cancha donde tendremos a 22 grandes deportistas del fútbol mundial. Sí, habrá duelo, pero todo esto se resolverá dentro de las cuatro líneas”, complementó.