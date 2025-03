La tragedia que enluta a la selección de Brasil en la previa al partido con Argentina

En la preparación de cara al crucial duelo contra Argentina, la selección de Brasil fue golpeada por una tragedia. El combinado dirigido por Dorival Júnior estaba listo para iniciar uno de sus últimos entrenamientos antes de viajar al país transandino, en el estadio Mané Garrincha. Sin embargo, un trabajador que se encontraba instalando un escenario para un espectáculo falleció luego de recibir una descarga eléctrica.

Diversos medios del país más grande de Sudamérica señalan que la situación ocurrió a pocos minutos de que la Verdeamarela ingresara al terreno de juego para finalizar su preparación en la capital brasileña. El operario, que se encontraba en sus labores de montaje, recibió rápidamente la atención médica al momento de sufrir el incidente. No obstante, la reanimación no fue efectiva y acabó perdiendo la vida pese al masaje cardiopulmonar.

“Al llegar al lugar, el equipo que atendió el llamado de emergencia encontró al señor R. P. C, de 32 años, en el suelo, inconsciente, luego de sufrir una descarga eléctrica. Al ser evaluado por nuestros rescatistas, se constató que se encontraba en paro cardiorrespiratorio. Inmediatamente, los militares iniciaron protocolos de reanimación cardiopulmonar, sin embargo, luego de aproximadamente una hora de maniobras, la víctima no reaccionó y su muerte fue declarada por el médico de rescate aéreo del CBMDF. El PCDF fue llamado al lugar. No sabemos en qué circunstancias se produjo el accidente”, apunta el informe del Cuerpo Militar de Bomberos del Distrito Federal (CBMDF).

A raíz de este lamentable episodio, las prácticas de la Canarinha debieron ser retrasadas por más de una hora. Una vez concluida esta, el lunes tendrán el último entreno en el Mané Garrincha y partirán rumbo a Buenos Aires para animar uno de los compromisos más llamativos de las Eliminatorias Sudamericanas.

Las bajas de Brasil

En la puesta a punto, la selección de Brasil exhibió diversas bajas que complican el cotejo ante la Albiceleste. Vinícius Júnior, principal figura y autor del agónico gol que le dio los tres puntos a la Verdeamarela sobre Colombia, despertó las dudas por su estado físico.

El delantero del Real Madrid no se colocó las zapatillas y apenas dio unas vueltas caminando por el césped. Esta dolencia se suma a las que Dorival Júnior ya ha tenido que enfrentar en los últimos días pues Allison Becker, Gerson, Gabriel Magalhaes y Bruno Guimaraes están prácticamente descartados para el duelo de este martes contra la Scaloneta.

A la espera de lo que pase con Vini, el entrenador llamó a cuatro futbolistas de emergencia: Joao Gomes, Weverton, Beraldo y Ederson.