Representante de Lucero refuta a Mosa por la compra del goleador: “No me han comunicado nada, cosa que deberían haber hecho”

Uno de los momentos más felices de su carrera vive Juan Martín Lucero. En solo un año el delantero se convirtió en la solución a la poca eficacia ante el arco rival que arrastraba el Colo Colo de Gustavo Quinteros. Con 24 goles en 39 partidos oficiales, el mendocino fue pieza clave en el título del Torneo Nacional y, por si fuera poco, se lució en el amistoso entre los albos y el Betis, anotando tres tantos en la goleada 5-0 sobre el equipo de Manuel Pellegrini en Concepción.

El goleador llegó al Cacique mediante un arriendo de pase por dos temporadas, pero con la posibilidad de que el club comprara en diciembre de este año. Evidentemente, su gran desempeño provocó que el directorio de Blanco y Negro decidiera invertir los US$ 900 mil que vale su carta, lo que permitirá estirar su permanencia en el Monumental hasta diciembre de 2025.

“Ya está establecido el mecanismo para ejercer nuestra opción de compra y, afortunadamente, con el fortalecimiento de la situación financiera del club que se ha logrado este año, creo que no va a haber problemas para ejercer esa opción de compra y así lograr que Juan Martín se quede con nosotros, como todos queremos”, comentaba en octubre el presidente de ByN, Alfredo Stöhwing.

Incluso, Aníbal Mosa comentó que ya se le avisó al representante del argentino de los trámites para ejecutar la adquisición. “Nosotros en lo que tiene que ver con el tema del Gato Lucero, ya hicimos la notificación de hacer uso de la opción de compra, que teníamos hasta el 31 de diciembre para hacer efectiva el uso de compra y lo hicimos saber a la gente de Argentina de la opción de compra del 80% del pase de Juan Martín”, señaló en conversación con radio ADN.

A pesar de que todo parece estar bien encaminado, Martín Prest, representante del artillero transandino, niega alguna conversación y se muestra algo inquieto por la situación. Nadie ha tomado contacto con él para ejecutar esta cláusula. “A mí, que soy su agente, no me han comunicado nada, cosa que deberían haber hecho”, lamenta ante la consulta de El Deportivo. “A mí no me notificaron nada, y cuando negociaron para firmar a Martín, hablaron conmigo. Entonces, ahora deberían haberse comunicado conmigo”, plantea.

En este sentido, el manager comenta que “ellos saben lo que tienen que hacer y cuáles son las vías éticas” para concretar el nuevo acuerdo por el delantero transandino, quien de todos modos es seguido atentamente del extranjero.

Fichajes y renovaciones

Por otro lado, Colo Colo sigue trabajando en los fichajes. El propio Alfredo Stöhwing confirmó tras el partido ante Betis que hay varios avances. “Estamos conversando con todos. Tengo entendido que ya está listo César Fuentes, con Óscar Opazo, así que de a poco vamos avanzando. Estamos llevando las conversaciones con Zaldivia y Costa, entiendo que están bien avanzadas. Hay que llevarlas con calma. Está todo viéndolo la gerencia deportiva, así que lo sabremos en los próximos días”, comentó el timonel.

“Estamos preparándonos bien. La gerencia deportiva está trabajando. Hay buen ambiente en Colo Colo. Además, se está trabajando en finalizar en arribo de Ramiro González”, apuntó. Sin embargo, poco después, Aníbal Mosa lanzó toda su artillería por la cautela en el presupuesto a la hora de concretar los fichajes.

“Hay una parte del directorio que está por fortalecer el equipo y otra fracción que está por no hacer inversiones, solo enfocándose en el campeonato nacional. Esperamos llegar a algún acuerdo, como lo hicimos con Gustavo, para reforzar el equipo y competir de verdad en la arena internacional”, lanzó el extimonel en la entrevista con Radio ADN, aunque desde el grupo controlador refutan esta idea, pues aseguran que parte importante de los ingresos fueron a dar a la deudas de arrastre que tenía la concesionaria, muchas de ellas contraídas durante el periodo que estuvo al mando el comerciante nacido en Siria.

De paso cuestionó al gerente deportivo Daniel Morón por la demora, según en él, para cerrar los fichajes. “Está en carpeta, pero no hay ningún avance ni contacto con él por parte de la gerencia deportiva. La posición del presidente y un grupo de directores por no invertir es muy preocupante. La hinchada espera que nos potenciemos, esperemos que este sector centrado en lo económico gire a lo deportivo”, expresó.