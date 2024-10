Rivales y amigos: la especial imagen de Falcón y Zampedri después del choque entre Colo Colo y la UC

En la antesala del partido entre Colo Colo y la UC, Maximiliano Falcón había advertido que no dejaría que Fernando Zampedri marcara en el Monumental y se transformara en el exclusivo goleador histórico de Universidad Católica. Por ahora, comparte ese honor con Rodrigo Barrera. Ambos suman 118 conquistas.

Peluca cumplió su palabra. El argentino no pudo anotar en Macul, aunque su presencia mantuvo permanentemente ocupada a la defensa alba, que advertía en ella un permanente foco de peligro. El duelo, como siempre, fue duro, aunque sin enfrentamientos demasiado ásperos, como ha ocurrido en otras ocasiones. En las redes sociales, sobraron las burlas albas a los cruzados.

Cercanía

La sorpresa se produjo después. Con la victoria del equipo de Jorge Almirón ya consumada, Falcón llenó de elogios a Zampedri. De hecho, ambos se saludaron después en el sector de vestuarios, en el que sus familias compartieron y hasta registraron el momento en una fotografía conjunta. “Obviamente que las tallas y las cosas antes del partido, como me gustan a mí, más en estos partidos y cuando hay un jugador como él, más allá de que no haya podido convertir y demás, sabemos que es peligroso dentro del área y si no lo marcamos o no estamos atentos en cualquier momento te puede hacer un gol. Nadie puede negar que es un grandísimo jugador. Por eso también lleva esta cantidad de goles. Ustedes le meten un poco de menjunje afuera y por ahí se vive un poco más personal, pero tenemos una gran relación. Terminó el partido y terminamos hablando de la vida. Le pregunté por su familia. Afuera somos todos colegas”, estableció Peluca, después del partido.

“Hay buena relación. No hablamos generalmente fuera de la cancha, ni nada, pero hay mucho respeto. Cada vez que él habla de mí o yo hablo de él, más allá de las tallas, sabemos que de ambos lados hay rivalidad, pero ambos sabemos que primero somos colegas y hay que disfrutar de esto, que es lindo, pero también es corto. Vine con 22 años a Colo Colo y ya tengo 27. El tiempo pasa rápido, hay que disfrutar y a mí me gusta hacerlo de esta manera”, añadió, en el mismo sentido.

Felicidad

Falcón había cumplido el propósito personal que había reconocido antes del partido, aunque lo más trascendente es que Colo Colo consiguió tres unidades clave para seguir acortándole distancia a la U. “Estoy contento por el equipo. Sometimos a un rival que va tercero, que ha hecho las cosas bien durante el año. Es un equipo que tiene buenos jugadores y lo más peligroso que tuvieron fueron pelotazos largos o una pelota quieta, que cualquiera te puede equiparar desde ese lado, pero, después, creo que controlamos bastante el partido, estuvimos siempre en el lado de ellos”, resumió.

Igualmente, reconoció que siempre estuvo atento a un posible arresto ofensivo de Zampedri o sus compañeros. “Disfrutarlo desde atrás es muy lindo, pero también hay que tener cuidado, porque nosotros somos el pilar para que no nos hagan daño. Somos el equipo menos vencido y somos, en general, el mejor equipo de Chile”, sentenció.