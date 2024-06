Robert Prosinecki: “Es engañoso comparar la Euro con la Copa América; los clubes más grandes de Europa tienen figuras sudamericanas”

Robert Prosinecki (55 años), el talentoso volante que lideró a Croacia en dos Mundiales (también jugó en Italia ‘90 con Yugoslavia) y una versión de la Eurocopa, está decepcionado. No tanto por la temprana eliminación de su selección en la fase grupal, sino más que nada por la calidad futbolística que han mostrado los equipos en el torneo continental de Alemania 2024. “Ha sido un poco desilusionante”, dice a El Deportivo el exjugador de Real Madrid. En la escuadra merengue compartió camarín con Iván Zamorano. “Las selecciones que estaban llamadas a ser favoritas no han estado a tope y eso se nota”. Asimismo, el campeón mundial con Yugoslavia en Chile 1987 se metió de lleno en la comparación entre la Euro y la Copa América: “La mayoría de los clubes europeos más grandes tiene figuras sudamericanas”.

¿Cómo ha visto esta edición de la Eurocopa?

Sinceramente, ha sido un poco desilusionante, esperaba un poco más en el nivel del juego en muchos partidos. Por ejemplo, las selecciones que estaban llamadas a ser favoritas no han estado a tope y eso se nota. No sé si es porque termina la temporada, pero selecciones como Francia, Bélgica o Países Bajos no han mostrado tanto. Espero que ahora, en las instancias de eliminación directa, se vean mejores encuentros.

¿A cree que se debe esta situación?

No lo sé, a los jugadores no se les ve en la mejor manera y eso redunda en el juego en un torneo tan importante como este. Esta no ha sido una Eurocopa de equipos grandes, como en otras ediciones. Si no que han sido las selecciones sorpresas las que han tomado protagonismo.

¿Hay algún equipo que le haya llamado la atención entre esos equipos que no estaban en el radar?

Me ha gustado mucho lo que ha hecho el equipo de Austria, por ejemplo. Tiene buenos jugadores y han conseguido una dinámica de juego impresionante. Contra Países Bajos lo hicieron muy bien y ganaron merecidamente, ante un equipo que en el papel es una de las potencias. Si Austria sigue de esta manera dará una grata sorpresa y se meterá bien arriba en el torneo.

¿Qué otra selección de esa categoría le ha sorprendido?

Seguramente, no llegará muy lejos, porque deberá enfrentar a España. Sin embargo, lo que ha hecho Georgia es realmente increíble, sobre todo, porque es una escuadra que no tiene mucha historia futbolística. En el último partido venció a Portugal, otra selección con grandes futbolistas, pero lo hizo con autoridad y mucha calidad para avanzar a los octavos de final del torneo.

¿Cómo ha visto a los equipos llamados favoritos para el título?

España se ha mostrado mejor sobre el resto. Tiene una gran riqueza de plantel y ha intentado practicar el fútbol al que nos tiene acostumbrados, con mucho toque y profundidad. Fue una de las mejores selecciones de la fase grupal, sin lugar a duda. Maneja todos los argumentos para llegar al tope del torneo.

¿Qué le parece la actuación de la selección de Italia?

No me sorprende para nada, era de esperar. Suiza ha demostrado que es una de las mejores selecciones de esta Eurocopa. Italia pasó con muchos problemas, solo un gol en el final ante Croacia le permitió la clasificación. No demostró nada, España le ganó merecidamente y por poco, para lo que se vio. Solo ganó a Albania y eso es muy poco para el campeón. Nunca la vi como candidata y así es como le fue.

¿Croacia fue una desilusión?

Claro que sí, el país estaba entusiasmado por lo que habían hecho en la Copa del Mundo (llegaron a semifinales) y ahora en el torneo continental no lo demostraron.

¿Y qué opina de Inglaterra?

Yo creo que ha sido una de las grandes decepciones de Alemania 2024. Tanto se ha hablado de la gran generación de futbolistas que tiene y todos los ponían como favoritos antes del torneo. No ha mostrado mucho hasta el momento. Contra Eslovenia no pudieron anotar un gol y se vieron con muy poco brillo. Su grupo tampoco era tan difícil.

¿La ve en cuartos de final?

Debiera pasar contra Eslovaquia, en octavos de final, aunque no me sorprendería que no llegara muy lejos. Tiene buenos futbolistas, pero el equipo no camina.

En la otra llave se medirá Rumania con Países Bajos...

Entiendo que será un enfrentamiento bastante parejo, sobre todo por lo que han mostrado ambos equipos en la competición, que tampoco es tanto. Los rumanos tienen un planteamiento en el que se cierran bien en el fondo. Holanda tiene buenos jugadores, pero se ve un equipo más desequilibrado en defensa y ataque.

La serie entre Bélgica y Francia se proyecta como una de las más peleadas. ¿Cree que será así?

A ver, Bélgica es otro de los cuadros de los que se esperaba mucho más. Yo vi el partido que hizo contra Ucrania y realmente no hizo nada. No sabemos con qué equipo nos encontraremos, tal vez pueda despertar. Francia tampoco ha sido la de otras versiones, sobre todo por la gran cantidad de figuras que tiene en su plantel. Ha demostrado muy poco en esta Eurocopa.

¿Qué opinión le merece la actuación de Alemania?

El cuadro germano se ha abierto un buen camino y ha conseguido una gran contundencia. Se ha visto un cambio grande en el equipo, con Toni Kroos el equipo ha mejorado muchísimo. Se cambió el sistema de juego y los futbolistas lo han entendido de buena manera. Yo creo que España y Alemania son los únicos favoritos que han demostrado su condición.

¿Y la Portugal de Cristiano Ronaldo?

Mira, lo pongo de la siguiente manera: Portugal jugó en el último partido con muchos suplentes y cayó de forma inapelable ante Georgia. La escuadra del técnico Roberto Martínez tiene grandes nombres, muy buenos jugadores en los mejores equipos del planeta, pero son un equipo. Para mí, es muy difícil que lleguen muy arriba en la Eurocopa.

En el último tiempo se ha comparado la Eurocopa con la Copa América. ¿Cuál es su análisis?

Creo que la comparación es injusta. Desde siempre, la Copa América tiene mucha calidad. Pero hay que reconocer que la Copa de Europa, al menos últimamente, es muy complicada, porque tiene grandes selecciones.

¿Cuál es mejor?

Le repito, es muy engañoso comparar una competición con otra. Las dos tienen grandes elementos en sus planteles. No te olvides que la mayoría de los clubes más grandes de Europa tienen figuras sudamericanas en sus planteles. Es innegable.