Rodrigo de Paul defiende a Enzo Fernández y ataca a sus compañeros en el Chelsea

Todavía se escuchan los ecos de los cánticos racistas de los jugadores argentinos. La loca celebración de los jugadores de la Albiceleste dejó al descubierto una actitud beligerante contra los futbolistas franceses y su origen étnico.

Una actitud que cayó pesadamente en la federación de fútbol del país galo, por ejemplo. Situación que llevó a la organización a hacer un reclamo formal a la FIFA.

El principal apuntado en esta polémica fue el mediocampista transandino del Chelsea Enzo Fernández, cuya trasmisión en vivo por redes sociales puso de manifiesto la ácida controversia.

Situación que, de manera inmediata, provocó reacciones en sus propios compañeros en los Blues de Londres. El primero que reaccionó fue el zaguero marsellés Wesley Fofana, quien decidió dejar de seguir en las plataformas a Fernández.

El europeo de 23 años, además, colgó el video en sus redes sociales con una leyenda. “El fútbol en 2024: racismo desinhibido”, posteó el galo en su cuenta X, donde descargó su profunda decepción con tres emojis para expresar su sentir.

Escenario que obliga al propio club a tomar medidas respecto de la actitud de sudamericano, quien debió salir a pedir disculpas tras las críticas que levantó la celebración.

De acuerdo con el diario británico Daily Mail, lo hecho por el argentino es fuertemente cuestionado por el club capitalino. “Se avecina un escándalo, en el club están furiosos con el jugador”, escribió el importante medio británico.

La defensa de De Paul

Pero la reacción que provocaron las canciones también generó inquietud en el propio plantel argentino. Uno de quienes trató de bajar el perfil al tema fue el volante Rodrigo de Paul, quien salió a defender a su vilipendiado compañero.

“Lo que pasa con esto de las canciones es que uno no analiza la canción de cancha, lo ve más en relación con una chicana. Después puedo entender a la gente que haya sufrido del racismo y no le guste. Y después creo que hay lugares”, dijo el mediocampista al medio Olga.

Sin nombrarlo, el exUdinese atacó directamente a Fofana: “creo que si alguna persona, o algún compañero de Enzo como sucedió, se siente ofendido la manera es llamarlo a él, no ponerlo en una red social. Ahí hay un poco de malicia o de querer ponerlo a Enzo en un lugar que absolutamente nada que ver”.

Asimismo, De Paul agregó que “todo es rarísimo, es como hacer un poco leña del árbol caído. Lo llamás y le decís: boludo, ¿qué pasó? Si vos tenés relación... Es gente con la que estás todo el tiempo en el vestuario, dejarlo de seguir me parece al pedo. Lo llamás y le decís: ‘Escuchá, me parece que nos podemos sentir afectados por esto, por qué no ponés un mensaje pidiendo disculpas a la gente’, y se corta ahí el tema. No hacer tanto show. Después lo que puedo decir en defensa de Enzo es que, obviamente, la canción es porque estaba ahí, porque la gente la canta”.