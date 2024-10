Ronald Fuentes sale en defensa de Carlos Palacios con directo mensaje a Ricardo Gareca

La última fecha disputada de las Eliminatorias sudamericanas fue complicada para la roja tanto dentro como fuera de la cancha. En lo deportivo, la Roja sumó dos nuevas derrotas contra Brasil y Colombia, lo que significó quedar en el último lugar de la tabla a siete unidades de la zona de repechaje.

Además, la fecha FIFA marcó la salida de Carlos Palacios tras enfrentar al Scratch, aludiendo motivos personales. Ahora, Ronald Fuentes, actual entrenador de Magallanes y que en su minuto dirigió a la Joya en Unión Española, salió en defensa del futbolista y le pidió a Gareca que le entregara más minutos para poder desenvolverse.

“Con Carlos hasta el día de hoy conversamos, le mando mensajes cuando juega bien, me gusta que progrese y que mejore por las condiciones que tiene. Cuando hay que regañarlo, también lo hago”, comenzó señalando el DT en diálogo con radio ADN.

“Con nosotros en Unión Española creció muchísimo porque él tenía las capacidades, no porque nosotros seamos genios. Supimos entenderlo y supimos llevarlo de buena manera para que él pudiera demostrar todas las cualidades que nosotros veíamos en los entrenamientos”, agregó el técnico.

En cuanto a las últimas actuaciones de Palacios en el Equipo de Todos, Fuentes reclamó por los pocos minutos que Ricardo Gareca le ha dado al volante de Colo Colo. “Ni siquiera le ha dado oportunidades”, comentó.

“Carlos no estaba para jugar 10 minutos ante Brasil, estaba para mucho más. Conociendo las ganas que siempre tiene de ser un aporte, para él jugar 10 minutos es nada”, añadió.

Por otro lado, el adiestrador de los Carabeleros tuvo palabras para la automarginación del Palacios antes del duelo contra Colombia. “Ahí yo vi frustración en él por no poder jugar y por no ser un aporte considerando las condiciones que tiene. Nada más que frustración. El entrenador (Gareca) no lo entendió, y eso me llama la atención”.

“Para mí, lo que él hizo fue un error, pero también hay que entender la conversación que tuvo con Gareca antes de que lo nominaran. No sé qué fue lo que conversaron, pero no tengo dudas de que Carlos le pidió a Gareca que le dé minutos para jugar y mostrar sus capacidades, pero en 10 minutos no se puede”, cerró Fuentes.

Puertas abiertas

En la previa del duelo contra Colombia, Ricardo Gareca prefirió dejar para sí mismo la molestia por la fuga de Palacios y dejó claro que aún tiene las puertas abiertas en la Roja.

“Ningún jugador chileno que pueda ser tenido en cuenta tiene cerradas las puertas de la selección. Ni aún los jugadores que ustedes puedan pensar que pueda tener un conflicto conmigo en algo. No puedo darme el lujo de mezclar cuestiones personales y llevarlo a una decisión de la selección. Todos los jugadores chilenos tienen las puertas abiertas. Tengan la edad que tengan, si recién comienzan. Lo que priorizo es la salud de la selección”, afirmó el Tigre en la oportunidad.

“Son momentos en los que uno tiene que tomar una decisión, pero Carlos una vez que resuelva sus problemas personales, si está abierto para estar convocado, no va a tener ningún problema”, remarcó a continuación.