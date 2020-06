Ronda de altibajos para Joaquín Niemann en Connecticut

El TPC River Highlands se dejó dominar este jueves, durante la primera ronda del Travelers Championship, torneo del PGA Tour en Cromwell, Connecticut, que reparte 7,4 millones de dólares en premios. En esa cancha, quien menos se quejó fue el canadiense Mackenzie Hughes, quien hizo 10 bajo el par, una cifra destacada, aunque no es récord del campo, mientras que 106 jugadores le sacaron palos al campo. También lo pasó bien el mexicano Abraham Ancer, quien selló su primer hoyo en uno en el PGA Tour.

Más abajo, ocho golpes más atrás, aparece Joaquín Niemann, quien marcó dos bogeys y cuatro birdies en la ronda, que disputó por la tarde.

El nacional no estuvo preciso con los tiros de salida, acertó solo 10 de los 14 fairways del TPC, lo que lo afectó en sus números de llegada al green (14 de 18 acertada).

A Hughes lo escoltan el norirlandés Rory McIlroy, número uno del mundo, el local Xander Schauffele y el noruego Viktor Hovland, con siete menos que la exigencia. Con un golpe más figura un grupo donde destacan Phil Mickelson y Sergio García.

Este viernes, el talagantino saldrá a enfrentar la segunda ronda desde las 8.05 (misma hora en Chile).

En Connecticut, los jugadores supieron de las nuevas medidas anticoronavirus, después de los casos detectados en el circuito: los entrenadores serán controlados, no se permitirá ir a gimnasios externos, y se definió que si un jugador da positivo y se descubre que no siguió los protocolos, no podrá recibir los 100 mil dólares que el circuito entrega para que puedan hacer su tratamiento.

Entre las novedades está también la masificación del brazalete Whoop, que no solo usan los jugadores, sino todos quienes estén en un torneo. Son más de mil los que compró el PGA Tour a esa compañía de seguimiento de la salud con sede en Boston, un dispositivo que entrega señales de alerta temprana de que contrajeron el virus. La pulsera cobró fama, pues fue la que alertó a Nick Watney de que tenía coronavirus, pues la aplicación lo alertó de que, mientras dormía, su frecuencia respiratoria había sido elevada.

Justin Thomas usando el Whoop.

“Me alertó para solicitar al PGA Tour una prueba, a pesar de que no había tenido ningún otro síntoma. Por desgracia, el resultado fue positivo”, desveló Watney, primer jugador del circuito con Covid-19, la semana pasada.

En tanto, por el Korn Ferry Tour, Mito Pereira hizo par en el inicio del Utah Championship, quedó 119 y deberá mejorar este viernes si quiere pasar el corte.