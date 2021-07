Rueda y su resignación tras caer ante Argentina: “Esperamos que el fútbol nos retribuya en otro momento”

Dos caras dejó el partido de semifinales entre Argentina y Colombia. El emocionante epílogo en los lanzamientos penales, favorable a la Albiceleste, llenó de alegría al equipo de Lionel Scaloni y de desazón al elenco de Reinaldo Rueda.

El extécnico de Chile mostró su resignación tras el desenlace. “Para la afición creo que no hay palabras, solamente la pena de no lograr lo que queríamos”, explicó, para luego revelar qué les expresó al plantel tras la eliminación: “Les dije a los jugadores que levantaran la cabeza, que no teníamos que reprocharnos nada y sobre todo ellos que hicieron un trabajo con toda la mística. Esperamos que el fútbol nos retribuya en otro momento”.

En relación a la autocrítica, el entrenador afirmó: “El fútbol son goles además de hacer un buen juego y creo que hoy no tuvimos la eficacia para marcar diferencia ante un final como este”. De todos modos, valoró el tiempo de convivencia con sus nuevos pupilos. “Es importante el haber hecho un conocimiento bilateral del grupo”.

En esa misma línea, David Ospina lamentó la caída por penales, pero se mostró tranquilo. “Hay que irse con la cabeza en alto. Todo lo que se ha hecho en esta copa ha sido muy valioso para lo que viene”.

Messi: “Lo que más quiero es ganar una final con Argentina”

Nuevamente Lionel Messi deslumbró con su actuación y tras el partido se mostró emocionado por volver a una final. “Sabíamos que iba ser un partido muy difícil, comenzamos de la mejor manera, pero ellos estuvieron mejor en el segundo tiempo, donde lograron la igualdad. De todas formas, contento por haber ganado en los penales y por alcanzar una nueva final con Argentina”, partió señalando.

“Yo, en lo personal, feliz de alcanzar una final más. Lo que más quiero es ganar una final con la selección”, expresó, junto con recordar su entrega por la Albiceleste: “Siempre intenté dejar el máximo por la selección. Siempre he intentado de ganar una Copa, me tocó jugar varias finales. Más allá de ganar o perder, estoy feliz por el grupo, porque se lo merecen”.

Sobre la final de este sábado, en el Estadio Maracaná, Messi se refirió a lo complejo del desafío. “Brasil va ser un rival durísimo, sabemos el potencial de ello; son los últimos campeones de América, pero nosotros estamos con la ilusión de lograr el objetivo”, sentenció.

En tanto, Emiliano Martínez, la gran figura del partido, se refirió a su actuación en la tanda de penales. “Ellos son muy fuertes, los penales es cuestión de suerte y hoy me tocó ser el afortunado”, expresó. Mientras que sobre el Scratch manifestó: “Brasil es el candidato, pero nosotros tenemos un gran entrenador y al mejor del mundo”.

Mientras que el DT Lionel Scaloni, se emocionó por estar en la final. “Se me quiebra la voz, es un grupo de jugadores que lleva 60 días concentrado y sigue tirando para adelante. Es un momento para festejar, para disfrutar. Mañana pensaremos en la final. Cuesta mucho llegar acá, mucho trabajo, mucho tiempo de toda la gente que nos acompaña”, indicó.