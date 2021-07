Argentina derrota a Colombia en los penales y está en la final de la Copa América

Emiliano Martínez fue la gran figura de Argentina. El meta tapó tres penales en la definición y llevó a su equipo a la final de la Copa América, después de un apretado 1-1 ante el correcto cuadro de Colombia, que fue mucho mejor en varios pasajes del duelo disputado en Brasilia.

De esa manera, el cuadro de allende Los Andes buscará su primer título en 28 años. Aunque el otro lado estará el equipo de Brasil.

La Albiceleste comenzó a otra velocidad, tanto que su rival no se dio ni cuenta cuando ya había llegado dos veces al arco de David Ospina. En la primera perdonó Lautaro Martínez, cuando su cabezazo se fue por poco gracias a Lionel Messi, otra vez encendido desde el inicio.

El equipo de Reinaldo Rueda no salía de su asombro cuando los transandinos no perdonaron en la segunda. Giovanni lo Celso alargó al área, donde Messi esperaba atento. La media vuelta de La Pulga dejó sin reacción al defensor Yerry Mina, pero esta vez Lautaro no falló de primera, desde el punto penal.

Entonces comenzó otra disposición, los cafetaleros se vieron obligados a tomar la iniciativa y desnudaron la gran falencia del equipo de Lionel Scaloni: defender sin la pelota.

Sin embargo, la presión del equipo del ex DT de la Roja carecía de profundidad. Wilmar Barrios estremeció el vertical, con rebote incluido a los 36, y Mina acertó un cabezazo en el horizontal en la jugada siguiente. Esas fueron las únicas ocasiones de real peligro para los argentinos.

Porque la más clara en el final de primer tiempo fue del equipo del Río de La Plata. Cerca del entretiempo, Nicolás González remató directo de cabeza tras un córner, pero Ospina la sacó en la línea a puro reflejo.

Reacción cafetalera

Tras el descanso, el entrenador caleño pateó el tablero e hizo tres cambios. El ingreso de Yimmy Chará, Frank Fabra y Edwin Cardona pretendían darle mayor profundidad al equipo y, de alguna manera, lo logro.

Y es que los argentinos jugaban al límite. Por virtudes propia de Colombia o por el retraso de las líneas transandinas, el cuadro tricolor adelantó las líneas y siguió apretando a los de Scaloni sobre su arco.

En ese escenario, el empate tricolor no demoró mucho. A los 61 minutos, Luis Díaz, el correcto puntero izquierdo del Porto, pilló adelantada a toda la zaga transandina y, cuando salió el meta Emiliano Martínez, se la colocó al segundo palo, casi cayéndose.

El cuadro albiceleste resistía los embates y esperaba el error de su adversario. Casi resulta a los 73′, cuando Lautaro apretó la salida y quedó solo con Ángel di María. Cuando Ospina salió lejos del área, el Fideo se la pasó a Martínez, pro su remate fue repelido en el área chica por Barrios, con sólo el arco a sus espaldas.

A esa altura, Argentina ya creía que lo podía ganar. A los 81 minutos, un remate de Messi en el vertical derecho del meta colombiano fue otro aviso de que no era imposible.

Sin embargo, el marcador no se movió más en el tiempo reglamentario y la definición del segundo finalista quedó remitido a los penales. Ahí surgió la figura del meta de Aston Villa que le tapó lanzamientos a Davinson Sánchez, Yerry Mina y Edwin Cardona para que los transandinos eliminaron al cuadro de Reinaldo Rueda en la semifinal.

Messi va por su primer título con la selección adulta, pero Brasil y Neymar está dispuestos a decir otra cosa en la final del sábado, en el Maracaná.