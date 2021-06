Messi: “Es el momento de dar un golpe y esta Copa América puede ser la posibilidad”

Este lunes, inicia la Copa América para Chile y Argentina. Ambas escuadras vuelven a chocar, al igual que en las finales de 2015 y 2016, y en la fecha clasificatoria recién terminada, donde empataron 1-1. En la previa al duelo ante la Roja, los dos Lionel, Messi y Scaloni, se refirieron al duelo ante los chilenos.

“Necesitamos una victoria importante. Venimos haciendo las cosas bien, venimos en crecimiento pero necesitamos ganar. Más en el comienzo de la Copa América, donde es importante empezar con los tres puntos porque te da tranquilidad para lo que viene. Sabemos que va a ser muy difícil, que volvemos a jugar contra Chile, que nos conocemos muchísimo. Sabemos el rival duro que nos vamos a encontrar, pero ojalá lo podamos lograr porque va a ser importante para todo el grupo y va a dar la tranquilidad de arrancar con los tres puntos para después seguir”, comentó Messi en conferencia de prensa este domingo.

La Pulga, quien mantiene una carrera brillante en el Barcelona, ha estado cerca de la gloria con su selección, pero no ha levantado ni la Copa América ni el Mundial, sus deudas pendientes que busca saldar en el desafío a comenzar: “Siempre estoy disponible para estar con la Selección y dar el máximo. Mi mayor sueño es poder conseguir un título con la Selección. Estuve muy cerquita muchas veces y lamentablemente no se me dio. Intentaré seguir buscándolo hasta que pueda, hasta que se dé, hasta que el entrenador que esté diga que yo puedo estar y aportar cosas al grupo y al equipo, siempre voy a estar y pelear con ese sueño. Tuve la suerte de ganar todo a nivel de clubes y a nivel individual, pero sería muy lindo poder conseguir algo con la Selección también”.

Por último, el atacante se refirió al actual momento de las Albiceleste. “Tenemos claro ya cuál es nuestra idea. La mayor parte del bloque viene jugando hace mucho tiempo junto ya, si bien llegaron chicos nuevos y se van incorporando, la idea y la forma de jugar de la Selección es bastante clara y ya la tenemos. Es el momento de dar un golpe y esta Copa puede ser la posibilidad. Estamos preparados. Va a ser una Copa especial por todo lo que pasa en el mundo, que el fútbol no está exento, pero estamos preparados para competir”.

La Pulga ante la Roja. (Foto: Reuters).

Lionel Scaloni, técnico de Argentina, también tuvo palabras hacia la Roja: “Recuperamos jugadores con respecto al partido de Chile, ellos no tienen a Alexis pero sigue siendo un equipo competitivo y buenas individualidades. En los últimos dos partidos jugó muy bien”.

Por último, se refirió al traslado de sede del torneo continental. “Es evidente que nos hubiera gustado jugar en Argentina. Hay muchas cosas que te hacen sentir que estás en tu casa. Esperemos que vaya todo bien”, cerró.