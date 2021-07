Neymar quiere a Argentina en la final: “Tengo muchos amigos ahí, pero que gane Brasil”

Brasil está por segunda vez consecutiva en la final de la Copa América. Como déjà vu, nuevamente en casa. El Scratch ganó el título en 2019 ante los peruanos, el mismo rival que batieron en la primera semifinal de esta versión del torneo y ahora esperan finalista.

El rival del Scratch saldrá del partido entre Argentina y Colombia, que se jugará este miércoles en el Estadio Nacional Mané Garrincha, de la capital Brasilia.

Y Neymar ya tiene su favorito. Consultado sobre su preferencia como rival en la definición, el ex jugador de Barcelona no pudo esconder su deseo. Ex compañero de Lionel Messi en el cuadro culé, hoy el paulista comparte camarín con Ángel di María y Leandro Paredes en Paris Saint-Germain.

“Quiero a Argentina, estoy apoyando a Argentina, tengo amigos allí, luego en la final será Brasil”, dijo el garoto entre risas.

Grandes deudores

Hace un par de años, se vivió la última versión del máximo derbi sudamericana en la semifinal del torneo regional. Esa vez el triunfo fue para el Scratch el que ganó 2-0 a la Albiceleste, en el Mineirao de Belo Horizonte.

Otro fracaso en la bitácora de Messi, quien nunca ha podido ganar un título adulto con la selección argentina. Aunque la deuda no es exclusiva del rosarino, ya que su equipo nacional no logra levantar una copa desde 1993, cuando se adjudicó la Copa América de Ecuador.

Neymar también tiene sus cuitas en ese aspecto. Si bien levantó la Copa Confederaciones de 2013 con la Canarinha, no pudo celebrar el título de 2019. Primero por una lesión y, luego, por dos acusaciones de acoso sexual en su contra que obligaron a Tite a no tenerlo en cuenta.

En ese escenario, una nueva final entre Brasil y Argentina tiene todo el morbo y la expectación que se podía esperar. Eso, si la Colombia de Reinaldo Rueda, el DT que se fue en diciembre de la Roja, no dice lo contrario.