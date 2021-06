Neymar no pudo contener las lágrimas: “Pasé por muchas cosas en estos dos años”

Neymar no pudo contener las lágrimas tras la goleada ante Perú: "Nunca imaginé llegar a estos números con la selección". FOTO: AFP.

La gran figura del elenco brasileño se emocionó tras el 4-0 sobre el cuadro peruano. “Vivimos en un momento muy inusual en todo el mundo, no solo aquí y ser un espejo para alguien es una gran alegría”, dijo la estrella del Paris Saint-Germain en la transmisión del duelo. El ex Santos no pudo jugar la Copa América de 2019 por una lesión, a la vez que recibió dos denuncias por acoso sexual en el mismo período del torneo.