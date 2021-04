Salud inicia sumario sanitario contra Rafael Dudamel por reunión con jugadores de la U en su domicilio

La Seremía de Salud Metropolitana inició un sumario sanitario en contra de Rafael Dudamel. La repartición pública pretende determinar la responsabilidad del técnico de Universidad de Chile por la reunión que sostuvo con sus jugadores en su domicilio ubicado en la comuna de Vitacura y, eventualmente, la existencia de infracciones a las medidas impuestas por la autoridad para el control del Covid-19.

La seremi Paula Labra dio a conocer el inicio de la investigación acerca de lo que calificó como “reunión social”, una situación que está expresamente prohibida en la fase 1 del plan Paso a Paso. ““Hemos recibido antecedentes de esta reunión social en el hogar del director técnico, que no corresponde por ningún motivo. Recordemos, en cuarentena no se puede realizar ninguna reunión social. Está totalmente prohibido. Y quiero reforzar la importancia de esta medida. Si estamos todos en cuarentena es porque tenemos una situación epidemiológica compleja y si tenemos este tipo de actitudes estamos poniendo en riesgo la salud de las personas. Por lo tanto, en este caso particular, vamos a recabar los antecedentes y se iniciará un sumario sanitario”, declara la autoridad.

Notificación

Para esta jornada se espera la notificación a Dudamel respecto del expediente que se abre en su contra. En la repartición pública informaron a El Deportivo que un grupo de funcionarios acudiría al Centro Deportivo Azul, el lugar de entrenamientos del plantel laico, para notificar al estratega.

El estratega venezolano se expone a una cuantiosa multa por la vulneración de los protocolos sanitarios.