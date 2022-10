Sammis Reyes rechaza la primera oferta de los Colts y el chileno ahora negociará con los Chicago Bears y los New York Giants

El abanico de posibilidades de Sammis Reyes en la NFL ha crecido tras 24 horas de locura. El chileno tenía todo listo para fichar por los Indianapolis Colts pero luego de una exitosa prueba privada realizada este lunes, la situación se estancó. Fuentes cercanas al jugador informaron a El Deportivo que la oferta de la franquicia de la Conferencia Americana no cumplió las expectativas del Ala Cerrada y su agente, provocando un giro total en la situación. Ahora los Chicago Bears y New York Giants se metieron en la pelea.

En la carrera por llevarse al primer chileno en la NFL, ahora los de Illinois corren con ventaja. La organización de los Chicago Bears se mostró extremadamente interesada en contar con sus servicios y tras la negativa de Reyes de fichar por los Colts, tomaron el protagonismo en la situación.

“Sammis en estos momentos está tomando un vuelo hacia Chicago para tener un entrenamiento privado con los Bears, que al igual que los Colts, lo quieren si o si en su equipo”, comenta a El Deportivo una fuente cercana al jugador. Allí entrenará en las instalaciones del equipo y se sentará a negociar con los directivos del club ganador del Super Bowl de 1985.

Pero no solo Chicago quiere contar con Reyes. Esto debido a que los New York Giants también mostraron sus intenciones de sumar al maipucino en su roster para la temporada 22/23. “Los Giants entraron en la disputa el lunes en la noche, así que de no prosperar las negociaciones con Colts y Bears, viajará durante el fin de semana a Nueva York”, comenta la fuente consultada por La Tercera.

Una última frase que también aclara que la negativa ante la oferta de los Colts no lo separa totalmente de Indianapolis, y es que la escuadra que hace de local en el Lucas Oil Stadium sigue buscando llegar a buen puerto las negociaciones. De hecho, los conocidos del jugador aclaran que la prueba privada de este lunes fue todo un éxito: “Tuvo un entrenamiento excepcional con los Colts. Tuvo un workout de lujo y después las pruebas médicas. Fue en el proceso de negociación que los Bears se metieron en la disputa, ya que el contrato ofrecido por los Colts no tenía las garantías suficientes que Sammis y su agente esperaban”, aclaran.

Las últimas 24 horas de locura del chileno quedaron retratadas con dos historias que subió durante el lunes a la red social Instagram. Primero a las cinco de la tarde, hora local, con una fotografía en el “Indiana Farm Bureau Football Center”, centro de entrenamientos de los Colts, y tres horas después con otra desde la ventana del avión privado que lo llevó a Chicago para su prueba con los Bears. Hoy puede ser un día clave para conocer el futuro de Reyes. La NFL pone sus ojos sobre él.