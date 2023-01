San Felipe acude al TAP para deducir la demanda de cumplimiento de contrato de Lautaro Palacios

Audax Italiano suma un nuevo problema. El club Unión San Felipe, a través del abogado Eduardo Olivares, solicitó la conformación del Panel de Jueces del Tribunal de Asuntos Patrimoniales, con la finalidad de deducir una demanda de cumplimiento de contrato con indemnización de perjuicios en contra del equipo de La Florida, representado por su presidente Gonzalo Cilley.

Todo esto en relación con el “contrato de Compraventa de Derechos Económicos del jugador Lautaro Agustín Palacios”, el cual fue suscrito el 23 de febrero de 2021.

Esta situación se da después de que Lorenzo Antillo dejara al equipo floridano después de casi 13 años. Tras ello, el grupo que reúne capitales mexicanos y argentinos, liderado por el transandino Gonzalo Cilley se comprometiera a pagar un total de 3,5 millones de dólares por la propiedad de la institución, incluyendo además en este trato el pase de algunos de los jugadores, entre ellos Joaquín Montecinos y Lautaro Palacios entre otros.

Este contrato estipulaba que al momento de la entrega del club, el nuevo dueño del club se comprometió a pagar US$ 1 millón. Luego, 120 días después de la operación, Cilley se comprometió a transferir US$ 1,5 millón. El pago del US$ 1 millón restante, que se pactó en 10 cuotas de US$ 100 mil, se efectuaría desde el quinto mes de haber recibido el club.

Sin embargo, los nuevos inversores dejaron de pagar el monto acordado, tal como acusó la familia de Antillo que interpuso una demanda en la Cámara de Comercio buscando que se efectúen los pagos pendientes.

“Lamentablemente se llegó a esta situación. Hubiésemos esperado un comportamiento distinto. No es algo puntual si no es algo que se viene arrastrando desde hace tiempo. Si es necesario, llegaremos hasta las últimas consecuencias porque en este país existe la seguridad jurídica al hacer transacciones. Haremos respetar eso. Que paguen o iremos de vuelta por el club”, señaló Lorenzo Antillo en diálogo con La Tercera.

Por su parte, Cilley entregó su versión señalando que “simplemente estamos en desacuerdo sobre algunos puntos del contrato por lo que iremos a arbitraje para resolverlos. El contrato estipula retenciones posibles ante incumplimientos del vendedor”, explicó.