Se llena de críticas en el US Open: el repudiable gesto de tenista kazaja con una pasapelotas que da la vuelta al mundo

El US Open 2024 comienza a entrar en sus instancias finales y la tensión se incrementa con el correr de los partidos. No obstante, aquello no es justificación para comportarse de forma descortés y arrogante, sobre todo si se está al frente de un público respetuoso como lo es el que siempre ha caracterizado al tenis.

Al parecer, la tenista Yulia Putintseva no entendió aquello. En el partido ante la italiana Jasmine Paolina, correspondiente a la tercera ronda del último Grand Slam del año, la rusa nacionalizada kazaja, protagonizó una repudiable acción que le valió el abucheo generalizado de los espectadores presentes en la cancha Louis Armstrong.

Cuando se preparaba para recibir los balones y efectuar su saque, la número 32 del mundo se quedó estática, en un postura desafiante y de pocos amigos, frente a una joven pasapelotas que se disponía a ofrecerle los esféricos amarillos. Allí, la deportista ni se inmutó y rechazó el primer y segundo balón con desprecio, a pesar de que pasaron cerca de ella y tocaron su cuerpo. El tercero lo aceptó, pero casi como si fuera una obligación.

Ante la evidente falta de respeto, las pifias no tardaron en bajar de las gradas y se volcaron en contra de la kazaja, que para sumar aspectos negativos a su criticada jornada, acabó perdiendo por 6-3 y 6-4 ante la itálica.

Consumada la eliminación y viralizada su polémica acción, Putintseva se expresó en redes sociales para dar su versión de los hechos. “Quiero disculparme con la recogepelotas por la forma en que me comporté cuando me estaba ofreciendo los balones. Honestamente hablando, no iba hacia ella. Estaba realmente enojada conmigo misma por no haber ganado el juego teniendo punto de break. Me quedé vacía de emociones y sumida en mis pensamientos, porque ni siquiera me estaba concentrando en lo que estaba pasando y en quién me daba la pelota”, asegura.

De igual manera, para disipar cualquier cuestionamiento, la tenista felicitó a los trabajadores del circuito por su labor en el torneo jugado en suelo norteamericano. “Todas las recogepelotas lo estaban haciendo increíble, como siempre en el Open”, concluyó.