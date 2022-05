Sebastián Miranda, técnico interino de la U: “El equipo estuvo a la altura”

La U por fin pudo ganar. Y lo hizo en el primer partido después de la fracasada era de Santiago Escobar. Los laicos vencieron por 2 a 0 a Deportes La Serena en Santa Laura y volvieron a abrazarse.

En ese sentido, el técnico interino de los laicos, Sebastián Miranda, se mostró feliz porque los azules volvieron al triunfo después de mucho tiempo. En ese sentido, el que hoy fue el estratega laico apuntó a la importancia de poder sumar de a tres en un momento complejo de la institución tras la destitución del DT colombiano y la salida de Luis Roggiero.

Además, sostuvo que si hay algo que para él es fundamental es la intensidad, lo que, a su juicio, el equipo pudo demostrar frente a los papayeros.

“En el entretiempo uno trata de reafirmar las cosas buenas que se habían realizado, que en el primer tiempo fueron bastantes. En general fue insistir en lo que se había planteado. En no caer en cosas que no habíamos entrenado. El reforzar la salida, el movimiento de los interiores. Le mostramos imágenes de lo que habían hecho bien. Insistimos en la intensidad porque si hay algo que a mí me gusta en los equipos es que sean intensos. En un equipo como la U eso no se negocia. Eso se notó en el segundo tiempo”, expresó en el inicio de la conferencia de prensa.

A eso, quiso destacar la seguridad defensiva de su escuadra. “El equipo estuvo a la altura. Tenía mucha confianza de lo que los jugadores habían mostrado en la semana. Me voy contento por la intensidad. Y hay que resaltar que no nos hicieron goles. Para mí eso es fundamental. Mantener una seguridad defensiva significa que este equipo puede ir hacia adelante y tener más confianza”, dijo.

Consultado sobre lo que él como interino pudo entregarle al plantel, Miranda dijo que se enfocó que evidenciar el tipo de jugadores que son, y que por algo están en Universidad de Chile.

“Lo que más les hice entender es la calidad de jugadores que son. Al entrar al camarín el primer día fue el primer mensaje. Tenemos que recuperar la confianza. Son grandes jugadores. Todos tienen un currículum que los avala. Fue ayudarlos a desarrollarse de la mejor manera. En eso me enfoqué en la semana. Me dediqué a acercarme al jugador para darles confianza. Hacerles entender los jugadores que son y que por algo están acá. No cualquiera llega a la U. Me deja muy satisfecho”, explicó.

Sobre su debut en la banca de los laicos, el DT evidenció su felicidad por dirigir por primera vez, a pesar del contexto convulso por el que pasan los azules.

“Para mí es un día especial. Jamás pensé que mi debut como profesional sería en un club como Universidad de Chile. Estoy muy feliz y emocionado, pero todo es mérito de los jugadores. Hoy era importante retomar la confianza. Dijimos que íbamos partido a partido. Nos íbamos a poner metas muy corta y cuando llegue el otro entrenador los jugadores estén en un mejor momento”, sostuvo.

En ese sentido, agregó que para él es importante generar confianza y una cohesión dentro del plantel. Por ende, no sabe si repetirá once frente a Everton.

“Cuento con todos los jugadores y ellos lo saben. Este es el equipo para este partido. Para el próximo partido veremos. Tendré que enfocarme en ver bien a Everton. Para mí lo más importante es analizar al rival. En base a eso vamos viendo la estrategia. Los que jugaron hoy hicieron un gran esfuerzo, pero cuento con todo el plantel y no dejaré a nadie afuera. Quiero que todo el equipo se sienta integrado. Para mí lo más importante es formar un equipo”, dijo consultado sobre el plantel.

Finalmente, se refirió a la compleja situación de Hernán Galíndez tras mensajes que le llegaron a su círculo familiar.

“El jugador no dijo que se quería ir. Él está contento en Chile. Conversé con él y nunca dudó en jugar. Todo lo contrario. El club lo está respaldando en todo. Pongo en duda que sean hinchas de la U. El respaldo que tiene Hernán es tremendo. Hoy demostró el gran arquero que es. Esperamos que la investigación que se lleve a cabo salga de la mejor manera por el bien de él y su familia”, concluyó.